അമീർ യു.എൻ സെക്രട്ടറി ജനറലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
ദോഹ: അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഖത്തർ നാഷനൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടന്ന രണ്ടാമത് ലോക സാമൂഹിക വികസന ഉച്ചകോടിക്കിടെയായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്.
ഉച്ചകോടിയുടെ അജണ്ടയിലെ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഇരുവരും ഖത്തറും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളും പങ്കുവെച്ചു. പൊതുതാൽപര്യമുള്ള നിരവധി പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയായി. പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനി, അമീരി ദിവാൻ മേധാവി അബ്ദുല്ല ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖുലൈഫി, മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കൂടാതെ, നിരവധി രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നേതാക്കളുമായും അമീർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
