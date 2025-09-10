Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    10 Sept 2025 11:41 AM IST
    Updated On
    10 Sept 2025 11:41 AM IST

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യി അ​മീ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​ക്ക് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി അ​ൽ വ​ജ്ബ മെ​ഡ​ൽ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു
    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യി അ​മീ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​ക്ക് അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ

    ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ അം​ബാ​സ​ഡ​റാ​യ പ്രി​ൻ​സ് മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ അ​ൽ സൗ​ദി​നെ അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ൽ വെ​ച്ച് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ച്ച് തി​രി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന വേ​ള​യി​ലാ​ണ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​മീ​റി​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. ഖ​ത്ത​റും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച അ​മീ​ർ, അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​ക്ക് അ​ൽ വ​ജ്ബ മെ​ഡ​ൽ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​വി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യം നേ​ടാ​നും, ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും അ​മീ​ർ ആ​ശം​സി​ച്ചു.​ത​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ച്ച സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും പി​ന്തു​ണ​ക്കും അ​മീ​റി​നും ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും സൗ​ദി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:saudi ambassadormeetingsQatari emirQatar News
