    ലോ​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​മീ​ർ പു​തു​വ​ർ​ഷാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു

    ലോ​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​മീ​ർ പു​തു​വ​ർ​ഷാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു
    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി

    ദോ​ഹ: സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പു​തു​വ​ർ​ഷ ദി​നാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ​ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ, മ​റ്റ് ഉ​ന്ന​ത നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് അ​മീ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ന​ല്ല ആ​രോ​ഗ്യ​വും സ​ന്തോ​ഷ​വും ഉ​ണ്ടാ​ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും, അ​വ​രു​ടെ ജ​ന​ത​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​യും ഐ​ശ്വ​ര്യ​വും ഉ​ണ്ടാ​ക​ട്ടെ എ​ന്നും അ​മീ​ർ ആ​ശം​സ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

