Posted On 1 Jan 2026 3:54 PM IST
Updated On 1 Jan 2026 3:54 PM IST
ലോക നേതാക്കൾക്ക് അമീർ പുതുവർഷാശംസകൾ നേർന്നുtext_fields
News Summary - Emir extends New Year greetings to world leaders
ദോഹ: സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനി പുതുവർഷ ദിനാശംസകൾ നേർന്നു.
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാർ, പ്രസിഡന്റുമാർ, മറ്റ് ഉന്നത നേതാക്കൾ എന്നിവർക്കാണ് അമീർ ആശംസകൾ നേർന്നത്. എല്ലാവർക്കും നല്ല ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകട്ടെയെന്നും, അവരുടെ ജനതക്കും കൂടുതൽ പുരോഗതിയും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും അമീർ ആശംസ സന്ദേശത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു.
