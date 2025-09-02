Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    2 Sept 2025 1:38 PM IST
    date_range 2 Sept 2025 1:38 PM IST

    ഉ​ന്ന​ത​വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​മീ​ർ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു

    ഉ​ന്ന​ത​വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​മീ​ർ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു
    ഉ​ന്ന​ത​വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി അ​മീ​രി ദി​വാ​നി​ൽ​വെ​ച്ച് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: 2024-25 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​മീ​രി ദി​വാ​നി​ൽ​വെ​ച്ച് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. ​മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും അ​വ​രു​ടെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പ്ര​യ​ത്ന​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച അ​മീ​ർ, പു​രോ​ഗ​തി​യും മി​ക​വും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ക​രി​യ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ തി​ള​ക്ക​വും വി​ജ​യ​വും ആ​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം തു​ട​രാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യും പ​ങ്കി​നെ​യും പ്ര​ശം​സി​ച്ച അ​മീ​ർ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​യ​ത്ന​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​ണി​തെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​മീ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്താ​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ​ന്തോ​ഷം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ലു​ൽ​വ ബി​ൻ​ത് റാ​ഷി​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖാ​തി​റും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​യാ​യി​രു​ന്നു.

