Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഅടിയന്തര...
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 5:08 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 6:05 PM IST

    അടിയന്തര അറബ്-ഇസ്‍ലാമിക് ഉച്ചകോടി തിങ്കളാഴ്ച

    text_fields
    bookmark_border
    അടിയന്തര അറബ്-ഇസ്‍ലാമിക് ഉച്ചകോടി തിങ്കളാഴ്ച
    cancel
    camera_alt

    ഡോ. മാജിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ അൻസാരി

    ദോഹ: ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച അടിയന്തര അറബ്-ഇസ്‍ലാമിക് ഉച്ചകോടി ദോഹയിൽ നടക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വക്താവുമായ ഡോ. മാജിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ അൻസാരി.

    ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനയുടെ കരട് രൂപം ഉച്ചകോടി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും ഖത്തർ ന്യൂസ് ഏജൻസിയോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ഞായറാഴ്ച നടക്കും.

    ഹമാസ് നേതാക്കളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ ആസ്ഥാനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിനെതിരെ ഖത്തറിനുള്ള വിശാലമായ ഐക്യദാർഢ്യമായിരിക്കും അറബ്-ഇസ് ലാമിക് ഉച്ചകോടിയെന്നും ഇസ്രായേലിന്റെ ഭീകരപ്രവർത്തനത്തെ ഈ രാജ്യങ്ങൾ പൂർണമായും നിരാകരിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:doha newsMondayIsraeli attackArab-Islamic Summit
    News Summary - Emergency Arab-Islamic summit to be held on Monday
    Similar News
    Next Story
    X