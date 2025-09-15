Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഉ​ച്ച​കോ​ടി;...
    Qatar
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 12:41 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 12:41 PM IST

    ഉ​ച്ച​കോ​ടി; ‘നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ’

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​ച്ച​കോ​ടി; ‘നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ’
    cancel

    ദോ​ഹ: ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ല​ബ​നാ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഹ​നീ​ൻ സ​യീ​ദ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.സ​മാ​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗ​സ്സ​യി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ​ലി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ഴാ​ണ് എ​ല്ലാ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളെ​യും ലം​ഘി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ​മാ​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കോ​മ്പൗ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കു​നേ​രെ ന​ട​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഉ​റ​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ​ടി​ക​ളും അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​റ്റു ല​ബ​നീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഗ​സ്സ യു​ദ്ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്, വ​ള​രെ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക- അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ദോ​ഹ​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​റ​ബ് -ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ​മു​ൻ ല​ബ​നീ​സ് മ​ന്ത്രി വാ​ദി അ​ൽ ഖാ​സ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ​ഗ​സ്സ യു​ദ്ധം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തു​മു​ത​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്ക് അ​ൽ ഖാ​സ​ൻ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ക്ഷി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ മ​ധ്യ​സ്ഥ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ ബ​ന്ദി​ക​ളെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ടു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യി.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ല​ബ​നീ​സ് സൈ​നി​ക, സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഹ​സ​ൻ ജൂ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര രാ​ജ്യ​ത്തി​നു മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മാ​ണി​ത്. ഹ​മാ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ച​ർ​ച്ച ദൗ​ത്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും യു​ദ്ധം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​യ​ത​ന്ത്ര മ​ര്യാ​ദ​ക​ളു​ടെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ് ഈ ​ആ​ക്ര​മ​ണം. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​നും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നു​മെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ ന​യ​ത​ന്ത്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​റ​ബ് -ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ തു​ട​ങ്ങി ഖ​ത്ത​റി​ൽ വ​രെ, അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു പ​ര​മ്പ​ര​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ദോ​ഹ​യി​ലെ അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ല​ബ​നീ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്, രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ശ​ക​ല​ന വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ ഡോ. ​ഹ​സ​ൻ അ​ൽ അ​ഷ്‌​മ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.അ​റ​ബ് -മു​സ്‍ലിം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ച് ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഈ ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി സ​മ​യം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും യു.​എ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ന്റെ​യും ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ത​ട​വു​കാ​രെ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഈ​ജി​പ്തും അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യം അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsQatar nrewsgulf news malayalamArab-Islamic Summit
    News Summary - Emergency Arab-Islamic summit
    Similar News
    Next Story
    X