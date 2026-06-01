Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightജനങ്ങളേറ്റെടുത്തു,...
    Qatar
    Posted On
    date_range 1 Jun 2026 6:27 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jun 2026 6:27 PM IST

    ജനങ്ങളേറ്റെടുത്തു, ഈദിയ്യ എ.ടി.എം ഹിറ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    ബലിപെരുന്നാൾ ദിവസങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ പിൻവലിച്ചത് 16.1 കോടി റിയാൽ
    atm
    cancel

    ദോഹ: ബലി പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ഖത്തർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് രാജ്യത്തുടനീളം സ്ഥാപിച്ച പ്രത്യേക "ഈദിയ്യ എ.ടി.എം" സേവനം വൻ വിജയം. ഇത്തവണത്തെ പെരുന്നാൾ കാലയളവിൽ എ.ടി.എമ്മുകൾ വഴി പൊതുജനങ്ങൾ ആകെ 16.1 കോടി ഖത്തരി റിയാലാണ് പിൻവലിച്ചത്.

    പെരുന്നാൾ ദിനങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും സമ്മാനം നൽകുന്നതിനായി (ഈദിയ) ചെറിയ തുകകളുടെ പുതിയ നോട്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കിയത്. രാജ്യത്തെ പത്ത് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 52 എ.ടി.എമ്മുകളാണ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. അഞ്ച്, 10, 50, 100, 200 റിയാൽ വരെയുള്ള നിരക്കുകളിലുള്ള നോട്ടുകളാണ് ഈദിയ എ.ടി.എമ്മുകൾ വഴി വിതരണം ചെയ്തത്. ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം കറൻസി നോട്ടുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിച്ചതോടെ പദ്ധതി ഇത്തവണയും വൻ ജനപ്രീതി നേടുകയും മെഗാ ഹിറ്റായി മാറുകയും ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:qatar central bankEid Al AdhaEidiya ATM
    News Summary - Embraced by the public, Eidiya ATM becomes a huge hit
    Similar News
    Next Story
    X