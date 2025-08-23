Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 3:59 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 3:59 PM IST

    ഇ​ലോ​ഫ് ‘ടു​ഗ​ത​ർ വി ​ഹീ​ൽ’ വി​ജ്ഞാ​ന സ​ദ​സ്സ് ശ്രദ്ധേയമാ​യി

    ELOF, Together We Heal
    ഇ​ലോ​ഫ് ‘ടു​ഗ​ത​ർ വി ​ഹീ​ൽ’ വി​ജ്ഞാ​ന സ​ദ​സ്സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദോ​ഹ: റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ​സി​ന്റെ​യും ദോ​ഹ ബ്യൂ​ട്ടി സെ​ന്റ​റി​ന്റെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഇ​ലോ​ഫ് ടീം ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ടു​ഗ​ത​ർ വി ​ഹീ​ൽ’ വി​ജ്ഞാ​ന സ​ദ​സ്സ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. അ​രോ​മ ദ​ർ​ബാ​ർ ഹാ​ളി​ൽ എ​ലോ​ഫി​ന്റെ കാ​ര്യ​ദ​ർ​ശി​യാ​യ ഡോ. ​റ​ഷീ​ദ് പ​ട്ട​ത്ത്, ദോ​ഹ​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലും കു​ടും​ബ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്ക് എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​എ.​എം ബ​ഷീ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ജോ​ലി​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും കു​ടു​ബ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഷീ​ല ഫി​ലി​പ്പോ​സും സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ലും കു​ടും​ബ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും, ശാ​രീ​രി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്ക് എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മി​നി സി​ബി​യും, സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള പ്രാ​ധാ​ന്യം എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഡോ​ക്ട​ർ ആ​ന​ന്ദ് ന​സ്റി​നും സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്ക് എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​ജെ ര​തീ​ഷും സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഡോ. ​പ്ര​തി​ഭ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു. ന​സീ​ഹ മ​ജീ​ദ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ശ്മി സ​ന്തോ​ഷ് അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​ജ്‌​ന മ​ൻ​സൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ​സി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യ ഷ​ഫീ​ക്, എ​ലോ​ഫ് മീ​ഡി​യ ഹെ​ഡ് മ​ജീ​ദ് നാ​ദാ​പു​രം, റ​ഊ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

