Madhyamam
    Qatar
    30 Oct 2025 12:22 AM IST
    30 Oct 2025 12:22 AM IST

    ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന ചാ​ർ​ജി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ; പു​തി​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക​ഹ്റ​മാ

    ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന ചാ​ർ​ജി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ; പു​തി​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക​ഹ്റ​മാ
    ​ദോ​ഹ: ഇ-​മൊ​ബി​ലി​റ്റി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന (ഇ.​വി) ചാ​ർ​ജി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ക​ഹ്റ​മാ. ക​ഹ്‌​റാ​മ​യു​ടെ സ​ർ​വി​സ് പാ​ക്കേ​ജ് സി​സ്റ്റം (കെ.​എം.​എ​സ്‌.​പി) വ​ഴി എ​ല്ലാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ച്ച് മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ മാ​ത്ര​മേ ചാ​ർ​ജി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി​യു​ള്ളൂ. ക​ഹ്റ​മാ​യെ സ​മീ​പി​ക്കാ​തെ ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ലേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പു​തി​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല, റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ഒ​രു സ​ർ​ട്ടി​ഫൈ​ഡ് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ട​ർ മു​ഖേ​ന​യാ​ണ് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ​ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നോ ​ഒ​ബ്ജ​ക്ഷ​ൻ ലെ​റ്റ​ർ, ​സൈ​റ്റ് പ്ലാ​നു​ക​ൾ, ​ക​ഹ്റ​മാ​യു​ടെ സ​മ്മ​ത​പ​ത്രം തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ളും ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണം.

    റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി 22 കി​ലോ​വാ​ട്ട് ശേ​ഷി​യു​ള്ള ആ​ൾ​ട്ട​ർ​നേ​റ്റി​ങ് ക​റ​ന്റ് ചാ​ർ​ജ​റു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ അ​നു​മ​തി​യു​ള്ളൂ. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ചാ​ർ​ജി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം കെ​ട്ടി​ട ഉ​ട​മ​ക്കാ​ണ്.

    ​ചാ​ർ​ജി​ങ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ൾ ചെ​യ്ത ശേ​ഷം സ്മാ​ർ​ട്ട് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്ക​ണം. സു​ര​ക്ഷ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, പ​രി​പാ​ല​നം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഉ​ട​മ​ക്കാ​ണ്. ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ക​ണ​ക്ഷ​ൻ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച എ​ല്ലാ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ക​യും സു​ര​ക്ഷാ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ഇ -​മൊ​ബി​ലി​റ്റി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷാ, ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​മു​ള്ള ക​ഹ്റ​മാ​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് ക​ഹ്റ​മാ ക​ൺ​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് എ​ന​ർ​ജി എ​ഫി​ഷ്യ​ൻ​സി ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ റ​ഹീ​മി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Electric Vehicle Vehicle Charging Stations Qatar News KAHRAMAA
