    Qatar
    Posted On
    date_range 3 May 2026 6:53 AM IST
    Updated On
    date_range 3 May 2026 6:53 AM IST

    നാ​ളെ വി​ധി​ദി​നം; ആ​കാം​ക്ഷയോ​ടെ പ്ര​വാ​സ​ി മലയാളികൾ; സജീവമായി ചൂ​ടേ​റി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ

    ഫ​ലം അ​റി​ഞ്ഞ​യു​ട​ൻ മ​ധു​രം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നും വി​വി​ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്നു​ണ്ട്
    ദോ​ഹ: കേ​ര​ളം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വ​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം പു​റ​ത്തു​വ​രാ​ൻ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ, ആ​വേ​ശം ക​ട​ൽ​ക്ക​ട​ന്ന് പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തും സ​ജീ​വം. നാ​ട്ടി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ച​ല​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ട്ടും ചോ​രാ​തെ ത​ന്നെ, മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല​ത്തെ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും പു​തി​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി മലയാളികൾ.

    ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലെ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ലും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഒ​ത്തു​കൂ​ടു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ചാ​വി​ഷ​യം, തു​ട​ർ​ച്ച​യോ ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​മോ എ​ന്ന​താ​ണ്. വാ​ട്‌​സ്ആ​പ്പ് ഗ്രൂ​പ്പി​ലും മ​റ്റ് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും ട്രോ​ളു​ക​ളും വാ​ശി​യേ​റി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ഇ​തി​നോ​ട​കം ഉ​ച്ച​സ്ഥാ​യി​യി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​രോ പാ​ർ​ട്ടി അ​നു​ഭാ​വി​ക​ളും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ വി​ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന ഉ​റ​ച്ച വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്. ഇ​തി​നു പു​റ​മേ വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കി 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഖ​ത്ത​ർ -മ​ർ​സ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ച​ന മ​ത്സ​ര​വും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ച​ർ​ച്ച​ക​ളെ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്നു.

    ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​ണ് ഇ​തി​നോ​ട​കം പ്ര​വ​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഗ​ൾ​ഫ് സ​മ​യ​ക്ര​മം അ​നു​സ​രി​ച്ച് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​തി​രാ​വി​ലെ ത​ന്നെ ആ​ദ്യ ഫ​ലം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫ​ലം അ​റി​ഞ്ഞ​യു​ട​ൻ മ​ധു​രം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തും കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചും ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നും വി​വി​ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:election resultgulfexpatriate Malayaleeqatar​Kerala
    News Summary - election result; Expatriate Malayalees with aspirations; Actively heated discussions
