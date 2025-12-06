Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 6 Dec 2025 11:54 AM IST
    date_range 6 Dec 2025 11:54 AM IST

    കു​ട്ടി​ക​ളെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം

    ഖ​ത്ത​റി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച് യു​ക്രെ​യ്ൻ മ​ന്ത്രി
    കു​ട്ടി​ക​ളെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം
    യു.​എ​ന്നി​ലെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ ആ​ലി​യ അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ സെ​യ്ഫ് ആ​ൽ ഥാ​നി യു​ക്രെ​യ്ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ വേ​ർ​പി​രി​ഞ്ഞ യു​ക്രെ​യ്നി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച് യു​ക്രെ​യ്ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ബെ​റ്റ്സ മ​രി​യാ​ന.

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ യു.​എ​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് യു​ക്രെ​യ്ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ബെ​റ്റ്സ മ​രി​യാ​ന​യു​മാ​യി യു.​എ​ന്നി​ലെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ ആ​ലി​യ അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ സെ​യ്ഫ് ആ​ൽ ഥാ​നി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​മാ​ധാ​ന -മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച​ത്.

    മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി റ​ഷ്യ -യു​ക്രെ​യ്ൻ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ വേ​ർ​പി​രി​ഞ്ഞ കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വീ​ണ്ടും ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​വി​ധ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ, ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും അ​വ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും അ​വ​ർ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

