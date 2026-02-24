എജുക്കേഷൻ എബൗ ഓൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ‘ഈദ് ഗിഫ്റ്റ്’ കാമ്പയിന് തുടക്കംtext_fields
ദോഹ: ഫലസ്തീനിലെയും സിറിയയിലെയും കുട്ടികൾക്ക് പെരുന്നാൾ പുതുവസ്ത്രം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി എജുക്കേഷൻ എബൗ ഓൾ ഫൗണ്ടേഷൻ നടപ്പാക്കുന്ന ‘ഈദ് ഗിഫ്റ്റ്’ കാമ്പയിന് തുടക്കം. ഖത്തർ റെഡ് ക്രസന്റുമായി സഹകരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ റമദാൻ 20 വരെ പൗരന്മാർക്കും താമസക്കാർക്കും വസ്ത്രം സംഭാവന ചെയ്യാം.
ഒന്നു മുതൽ 15 വരെ വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പുതിയ വസ്ത്രം മാത്രമാണ് സ്വീകരിക്കുക. ശേഖരണവും വിതരണവും എളുപ്പമാക്കുന്നതിനായി വസ്ത്രം ബാഗിലാക്കി നൽകണം. നേരിട്ട് വസ്ത്രം നൽകാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് നിശ്ചയിച്ച കലക്ഷൻ പോയന്റുകളിൽ എത്തിക്കാം. എജുക്കേഷൻ എബൗ ഓൾ ഫൗണ്ടേഷന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും സ്നൂനു, തലബാത് ആപ്പുകൾ വഴി ഓൺലൈനായും പങ്കാളികളാകാമെന്ന് ശൈഖ മൗസ ബിൻത് നാസർ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ അറിയിച്ചു. ദുരിത മേഖലയിലെ കുട്ടികളുടെ പെരുന്നാൾ സന്തോഷം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതിനുമാണ് കാമ്പയിനെന്ന് ഇ.എ.എ ഫൗണ്ടേഷൻ ആക്ടിങ് സി.ഇ.ഒ മുഹമ്മദ് അൽ കുബൈസി പറഞ്ഞു. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷമാണ് ഖത്തർ റെഡ് ക്രസന്റും ഇ.എ.എ ഫൗണ്ടേഷനും കാമ്പയിനിലൂടെ കൈകോർക്കുന്നതെന്ന് ഖത്തർ റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി ജനറൽ എൻജിനീയർ ഇബ്രാഹീം ബിൻ ഹാശിം അൽ സാദ് പറഞ്ഞു.
