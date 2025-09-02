Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 1:36 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 1:36 PM IST

    അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്ഥാ​നി​ലെ ഭൂ​ക​മ്പം: അ​നു​ശോ​ചി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ

    അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്ഥാ​നി​ലെ ഭൂ​ക​മ്പം: അ​നു​ശോ​ചി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ
    ദോ​ഹ: അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്ഥാ​നി​ലെ ഭൂ​ക​മ്പ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ. കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ​ർ​വ​ത​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ ശ​ക്ത​മാ​യ ഭൂ​ക​മ്പ​ത്തി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നു​പേ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും നി​ര​വ​ധി വീ​ടു​ക​ൾ ത​ക​രു​ക​യും നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ര​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്ഥാ​നി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​ർ​ക്കാ​റി​നും അ​നു​ശോ​ച​ന​മ​റി​യി​ച്ച ഖ​ത്ത​ർ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്ന് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    TAGS:earthquakecondolencesQatar NewsAfghanistan
    News Summary - Earthquake in Afghanistan: Qatar expresses condolences
