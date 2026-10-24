ദംദം ബിരിയാണി കോണ്ടസ്റ്റ് സെമി ഫൈനലിന് പ്രൗഢസമാപനം; ഗ്രാൻഡ് ഫിനാൽ ഒക്ടോബർ 29ന് അബു സിദ്റയിൽtext_fields
ദോഹ: വൈവിധ്യമാർന്ന രുചിക്കൂട്ടുകളുടെ സുഗന്ധം പരത്തി ഗൾഫ് മാധ്യമവും മീ ഫ്രണ്ടും സംയുക്തമായി ഒരുക്കിയ ലുലു -ബ്രാഡ്മാ ദംദം ബിരിയാണി മേക്കിങ് കോണ്ടസ്റ്റ് സെമി ഫൈനലിന് ലുലു ബർവ സിറ്റി ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ പ്രൗഢ സമാപനം. ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ലഭിച്ച ആയിരകണക്കിന് എൻട്രികളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 30 മത്സരാർഥികളാണ് സെമി ഫൈനലിൽ പങ്കെടുത്തത്. തങ്ങളുടെ പാചക വൈദഗ്ധ്യം തെളിയിക്കാനും മികച്ച സമ്മാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കാനും മത്സരാർഥികൽ ആവേശത്തോടെ അണിനിരന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെ മസാലക്കൂട്ടിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പാകം ചെയ്ത ബിരിയാണികളുമായി ഉച്ചക്ക് മൂന്നോടെ മത്സരാർഥികൾ വേദിയിലെത്തി. 4.30ഓടെ രജിസ്ട്രേഷനും മറ്റ് ഔദ്യോഗിക നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കി മത്സരം ആരംഭിച്ചു. വൈവിധ്യമാർന്ന ബിരിയാണി രുചി നിറഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പാചക പ്രതിഭകളാണ് മാറ്റുരച്ചത്. പരമ്പരാഗത കണ്ണൂർ ബിരിയാണി മുതൽ ഹൈദരാബാദി, തലശ്ശേരി, കോഴിക്കോടൻ ശൈലിയിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ വരെ വേദിയിൽ രുചിയുടെ പുത്തൻ ലോകം തീർത്തു. ഫിഷ്, ചിക്കൻ, മട്ടൻ, തുടങ്ങി വിവിധതരം ബിരിയാണികളാൽ സമൃദ്ധമായിരുന്നു മത്സര വേദി.
കുടുക്കാച്ചി ബിരിയാണി, പ്രവാൻസ് കാതൽ, ഗ്രീൻ മംഗോ കാന്താരി തുടങ്ങിയ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പികളിൽ തീർത്ത രുചി വൈവിദ്യങ്ങൾ അണിനിരന്നു. രുചിയിലും പ്രസന്റേഷനിലും മത്സരാർഥികൾ ഒന്നിനൊന്ന് മികവ് പുലർത്തി. ലുലു റീജിയണൽ ഷെഫ് രവിശങ്കർ തങ്കവേൽ, സൈത്തൂൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ് പ്രദീപ് കാനത്തിൽ എന്നിവരായിരുന്നു സെമിപോരാട്ടത്തിലെ വിധികർത്താക്കൾ. സെമി ഫൈനലിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മികച്ച 10 പേരാണ് വാശിയേറിയ മെഗാ ഫൈനലിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുക. വിജയികളെ ഗൾഫ് മാധ്യമം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി പ്രഖ്യാപിക്കും. പങ്കെടുത്തവർക്കെല്ലാം തികച്ചും വേറിട്ടൊരു അനുഭവമാണ് മത്സരം സമ്മാനിച്ചത്. മത്സര ശേഷം ബിരിയാണികൾ രുചിച്ച് നോക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്കും അവസരമൊരുക്കിയിരുന്നു. ഖത്തറിലെ 'ദം ബിരിയാണി സ്റ്റാറിനെ' കണ്ടെത്താനുള്ള കാത്തിരിപ്പിന് ഒക്ടോബർ 29ന് അബു സിദ്റയിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലോടെ വിരാമമാകും. മെഗാ ഫൈനലിൽ വിജയിക്കുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളാണ്.