Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 2:23 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 2:23 PM IST

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട; ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ 520 ഗ്രാം ​ഹെ​റോ​യി​ൻ പി​ടി​കൂ​ടി

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട; ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ 520 ഗ്രാം ​ഹെ​റോ​യി​ൻ പി​ടി​കൂ​ടി
    ദോ​ഹ: ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച് ഹെ​റോ​യി​ൻ ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മം പി​ടി​കൂ​ടി ക​സ്റ്റം​സ്. ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്റെ ല​ഗേ​ജി​ൽ സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ട​ത്തി​യ വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് 520 ഗ്രാം ​ഹെ​റോ​യി​ൻ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്റെ സ്യൂ​ട്ട്കേ​സി​ന്റെ ലോ​ഹ ഫ്രെ​യി​മി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ​കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ, ലാ​പ്ടോ​പ്, സ്പീ​ക്ക​റു​ക​ൾ, ഹെ​യ​ർ ബ്ലോ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ളി​ലും ക​റു​ത്ത ടേ​പ്പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​തി​വി​ദ​ഗ്ധ​മാ​യി ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ലും പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 13 പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി 520 ഗ്രാം ​ഹെ​റോ​യി​നാ​ണ് ക​സ്റ്റം​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്.

    TAGS:Hamad International airportQatar Newsdrug bust
