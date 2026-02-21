ഹമദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ലഹരിവേട്ട: അഞ്ച് കിലോ ​മെത്താംഫിറ്റമിൻ പിടികൂടി

Begin typing your search above and press return to search.
News Summary - Drug bust at Hamad International Airport: Five kilos of methamphetamine seized
ദോഹ: ഹമദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വഴി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച് മെത്താംഫിറ്റമിൻ പിടികൂടി കസ്റ്റംസ്. വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ യാത്രക്കാരന്റെ ലഗേജ് പരിശോധിച്ചപ്പാഴാണ് അഞ്ച് കിലോ മെത്താംഫിറ്റമിൻ പിടികൂടിയത്. യാത്രക്കാരന്റെ ലഗേജിൽ സംശയം തോന്നിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കസ്റ്റംസ് നടത്തിയ വിപുലമായ പരിശോധനയിലാണ് വൻ ലഹരിമരുന്ന് ശേഖരം പിടികൂടിയത്. പാവക്കുട്ടി, ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ, പിയാനോ എന്നിവയുടെ ഉള്ളിൽ പാക്കറ്റുകളായി ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ഇവ പിടികൂടിയത്. അത്യാധുനിക സ്കാനിങ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു കസ്റ്റംസ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
