Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഹമദ് അന്താരാഷ്ട്ര...
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Feb 2026 6:32 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Feb 2026 6:32 PM IST

    ഹമദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ലഹരിവേട്ട: അഞ്ച് കിലോ ​മെത്താംഫിറ്റമിൻ പിടികൂടി

    text_fields
    bookmark_border
    ഹമദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ലഹരിവേട്ട: അഞ്ച് കിലോ ​മെത്താംഫിറ്റമിൻ പിടികൂടി
    cancel

    ​ദോഹ: ഹമദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വഴി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച് മെത്താംഫിറ്റമിൻ പിടികൂടി കസ്റ്റംസ്. വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ യാത്രക്കാരന്റെ ല​ഗേജ് പരിശോധിച്ചപ്പാഴാണ് അഞ്ച് കിലോ ​ മെത്താംഫിറ്റമിൻ പിടികൂടിയത്. യാത്രക്കാരന്റെ ലഗേജിൽ സംശയം തോന്നിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കസ്റ്റംസ് നടത്തിയ വിപുലമായ പരിശോധനയിലാണ് വൻ ലഹരിമരുന്ന് ശേഖരം പിടികൂടിയത്. പാവക്കുട്ടി, ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ, പിയാനോ എന്നിവയുടെ ഉള്ളിൽ പാക്കറ്റുകളായി ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ഇവ പിടികൂടിയത്. അത്യാധുനിക സ്കാനിങ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോ​ഗിച്ചായിരുന്നു കസ്റ്റംസ് പരിശോധന നടത്തിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:dohaHamad International airportdrug bust
    News Summary - Drug bust at Hamad International Airport: Five kilos of methamphetamine seized
    Similar News
    Next Story
    X