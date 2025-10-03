Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 11:18 AM IST

    ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ ടാ​ക്സി​ക​ൾ ഓ​ടി​ത്തുട​ങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ണി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രീ​ക്ഷ​ണ​യോ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം
    ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ ടാ​ക്സി​ക​ൾ ഓ​ടി​ത്തുട​ങ്ങി
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​​ത്തെ ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​യി ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സെ​ൽ​ഫ് ഡ്രൈ​വി​ങ് ടാ​ക്സി സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച് ​ഗ​താ​​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ ടാ​ക്സി​യാ​യ ക​ർ​വ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് റോ​ബോ​ടാ​ക്സി​യു​ടെ പൈ​ല​റ്റ് സ​ർ​വി​സാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ണി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ ടാ​ക്സി​ക​ളു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​യോ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, ഒ​രു വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ല്ലാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, ഡ്രൈ​വ​ർ ഇ​ല്ലാ​തെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മാ​ത്ര​മാ​യി പൂ​ർ​ണ​തോ​തി​ലു​ള്ള പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​ട്ട​മാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​പാ​ദം വ​രെ തു​ട​രും. ഈ ​പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​കും മു​ന്നോ​ട്ടു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം സ്മാ​ർ​ട്ട് മൊ​ബി​ലി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഓ​രോ സ്വ​യം​നി​യ​ന്ത്രി​ത ടാ​ക്സി​യി​ലും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​റു കാ​മ​റ​ക​ൾ, നാ​ല് റ​ഡാ​റു​ക​ൾ, നാ​ല് ലി​ഡാ​ർ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ നാ​വി​ഗേ​ഷ​നും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ, ​ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ​തെ സ്വ​യം ഓ​ടു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ന​​ഗ​ര​മാ​യി ദോ​ഹ മാ​റി.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​വും ന​വീ​ന​വു​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളി​ലൂ​ടെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന് ​അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് റോ​ബോ ടാ​ക്സി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Qatar NewsService startedDriverless taxisgulf news malayalam
    News Summary - Driverless taxis have started running
    Similar News
    Next Story
    X