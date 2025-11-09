Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightനാ​ട​ക സൗ​ഹൃ​ദം...
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 7:10 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 7:10 AM IST

    നാ​ട​ക സൗ​ഹൃ​ദം ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി

    text_fields
    bookmark_border
    നാ​ട​ക സൗ​ഹൃ​ദം ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി
    cancel
    camera_alt

    നാ​ട​ക സൗ​ഹൃ​ദം ദോ​ഹ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി മീ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: നാ​ട​ക സൗ​ഹൃ​ദം ദോ​ഹ​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി മീ​റ്റി​ങ് ഹി​ലാ​ലി​ലെ അ​രോ​മ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ജീ​ദ് സിം​ഫ​ണി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ഷി​ക് മ​ഹി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്‌ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​മി​ഷ വ​യ​നാ​ട് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് 2026 -27 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്: ഇ​ഖ്ബാ​ൽ ചേ​റ്റു​വ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി: നി​മി​ഷ വ​യ​നാ​ട്, ട്ര​ഷ​റ​ർ: ന​വാ​സ് മു​ക്രി​യ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    നാ​ട​ക സൗ​ഹൃ​ദം ദോ​ഹ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    നാ​ട​ക സൗ​ഹൃ​ദം ദോ​ഹ​യു​ടെ സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ എ.​വി.​എം. ഉ​ണ്ണി​ക്ക് നാ​ട​ക സൗ​ഹൃ​ദം ദോ​ഹ പൊ​ന്നാ​ട​യ​ണി​യി​ച്ചു ആ​ദ​ര​വ് ന​ൽ​കി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ 40 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ന​ട​ത്തി​യ നാ​ട​ക​ക​ലാ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ മാ​നി​ച്ചാ​ണ് ആ​ദ​ര​വ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ബ​ഷീ​ർ ജൈ​ദ, രാ​ജു പൊ​ടി​യ​ൻ, എ.​വി.​എം. ഉ​ണ്ണി, സ​ജീ​വ് ജേ​ക്ക​ബ്, മ​ല്ലി​ക ബാ​ബു, മു​ത്തു ഐ.​സി.​ആ​ർ.​സി, മു​സ്ത​ഫ എ​ല​ത്തൂ​ർ, റ​ഫീ​ക്ക് മേ​ച്ചേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​ദോ​ഷ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:dramageneral bodyfriendship
    News Summary - Drama Friendship General Body
    Similar News
    Next Story
    X