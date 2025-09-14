Begin typing your search above and press return to search.
    14 Sept 2025 7:57 AM IST
    14 Sept 2025 7:57 AM IST

    സു​ഹൈ​ൽ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി ഡോ. ​സു​ബൈ​ർ മേ​ട​മ്മ​ൽ

    സു​ഹൈ​ൽ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ഡോ. ​സു​ബൈ​ർ മേ​ട​മ്മ​ൽ

    ദോ​ഹ: സു​ഹൈ​ൽ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് ക്ലാ​സെ​ടു​ത്ത് ഗ​വേ​ഷ​ക​നും കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ജ​ന്തു​ശാ​സ്ത്ര വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ഫ​സ​റു​മാ​യ ഡോ. ​സു​ബൈ​ർ മേ​ട​മ്മ​ൽ. ഒ​മ്പ​താം ത​വ​ണ​യാ​ണ് സു​ഹൈ​ൽ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ സു​ബൈ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. 'ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 40 ഇ​നം ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ൾ ലോ​ക​ത്തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​ൽ എ​ട്ടോ​ളം ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ൽ കാ​ണു​ന്നെ​ന്നും ഡോ. ​സു​ബൈ​ർ മേ​ട​മ്മ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​ത്യേ​ക കാ​ഴ്ച സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന ക​ണ്ണി​ന്റെ ഘ​ട​ന​യാ​ണ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള​ത്. ഇ​രു​പ​തോ​ളം വ​ർ​ഷം ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു​വ​രെ മു​ട്ട​യാ​ണ് വ​ർ​ഷ​വും ഇ​ടാ​റു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ന്റെ നാ​സാ​ര​ന്ധ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക സൂ​ചി രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള ഭാ​ഗ​മാ​ണ് അ​വ​യെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഷ​ഹീ​ൻ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ൾ വേ​ട്ട​ക്കും വേ​ഗ​ത​ക്കും പേ​രു​കേ​ട്ട​താ​ണ്. ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ തു​ക​ക്ക് വി​റ്റു​പോ​കു​ന്ന സെ​യ്ക​ർ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ൾ അ​റ​ബി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് ആ​റു​വ​ർ​ഷം യു.​എ.​ഇ​യി​ലും ഖ​ത്ത​റി​ലും മ​റ്റ് വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി 2004ൽ ​ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ് നേ​ടി​യ ഏ​ക ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നാ​ണ്. എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ക്ല​ബി​ൽ അം​ഗ​ത്വ​മു​ള്ള സു​ബൈ​ർ മേ​ട​മ്മ​ൽ തി​രൂ​ർ വാ​ണി​യ​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്. മൂ​ന്നു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ഗ​വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ന്ന ഡോ. ​സു​ബൈ​ർ മേ​ട​മ്മ​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്‌ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ പ​ക്ഷി ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​ണ്. ഭാ​ര്യ: സ​ജി​ത വ​ള​വ​ന്നൂ​ർ, ബാ​ഫ​ഖി യ​തീം​ഖാ​ന ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ പ്ല​സ് ടു ​അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​ണ്. ആ​ദി​ൽ സു​ബൈ​ർ (ഡ​ൽ​ഹി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പി​എ​ച്ച്.​ഡി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി), അ​മ​ൽ സു​ബൈ​ർ, അ​ൽ​ഫാ സു​ബൈ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ക്ക​ളാ​ണ്.

