    13 Nov 2025 2:24 PM IST
    13 Nov 2025 2:24 PM IST

    ഡോ. വി.പി. ഗംഗാധരന് സ്വീകരണം നൽകി

    കാ​ൻ​സ​ർ ഇ​രു​ളും വെ​ളി​ച്ച​വും ഇന്ന്; രാ​ത്രി ഏ​ഴു മ​ണി​ക്ക് ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും
    ഡോ. വി.പി. ഗംഗാധരന് സ്വീകരണം നൽകി
    ഡോ. ​വി.​പി. ഗം​ഗാ​ധ​ര​ന് ദോ​ഹ ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: ‘കാ​ൻ​സ​ർ ഇ​രു​ളും വെ​ളി​ച്ച​വും’ എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി ദോ​ഹ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ പ്ര​ശ​സ്ത കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗ വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​ൻ ഡോ. ​വി.​പി. ഗം​ഗാ​ധ​ര​നെ ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് (ഫോ​ക്) ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ദോ​ഹ ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ദോ​ഹ​യി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഫോ​ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സി​ഡ​ർ മു​ഖ്യാ​ഥി​തി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ൽ ഇന്ന് രാ​ത്രി ഏ​ഴു മ​ണി​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഡോ. ​വി.​പി. ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ ‘കാ​ൻ​സ​ർ എ​ന്ന മ​ഹാ​വ്യാ​ധി​യെ എ​ങ്ങി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാം, അ​തി​ജീ​വി​ക്കാം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. കൂ​ടാ​തെ, ദോ​ഹ​യി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​മാ​യും ന​ഴ്സ്മാ​രു​മാ​യു​ള്ള സം​വാ​ദ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

