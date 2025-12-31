Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഡോ. ​മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ്,...
    Qatar
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 12:58 PM IST

    ഡോ. ​മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ്, ലീ​ഡ​ർ കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, അ​ഡ്വ. പി.​ടി. തോ​മ​സ് അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഡോ. ​മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ്, ലീ​ഡ​ർ കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, അ​ഡ്വ. പി.​ടി. തോ​മ​സ് അ​നു​സ്മ​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ന്‍ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു, അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ (വലത്)

    ദോ​ഹ: ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ, മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ്ങി​ന്റെ​യും, മു​ൻ കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ന്റെ​യും, അ​ഡ്വ. പി.​ടി. തോ​മ​സി​ന്റെ​യും ച​ര​മ വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഐ.​സി.​സി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ൻ​കാ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ദ്ദീ​ഖ് പു​റാ​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ലോ​ക​ത്തെ​ത്ത​ന്നെ പി​ടി​ച്ചു​ല​ച്ച സാ​മ്പ​ത്തി​ക മാ​ന്ദ്യ​കാ​ല​ത്ത്, വ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശ​ക്തി​ക​ൾ പോ​ലും ക​ട​പു​ഴ​കി​യ​പ്പോ​ൾ, ഡോ. ​മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ്ങി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ പി​ടി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ​ൻ​കി​ട വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു പു​തി​യ പ​ന്ഥാ​വ് വെ​ട്ടി​ത്തു​റ​ന്ന ശ​ക്ത​നാ​യ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യാ​യി​രു​ന്നു ലീ​ഡ​ർ കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​നെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും, ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യു​ടെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​യി​രു​ന്നു നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടും ക​ലൂ​ർ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്റ്റേ​ഡി​യ​വും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വ​ൻ​കി​ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ.

    പ്ര​കൃ​തി​യെ​യും പ​രി​സ്ഥി​തി​യെ​യും എ​ന്നും ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച നി​ല​പാ​ടു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു അ​ഡ്വ. പി.​ടി. തോ​മ​സി​ന്റേ​തെ​ന്നും യോ​ഗം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ൽ കേ​ര​ളം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ, വ​യ​നാ​ട് ദു​ര​ന്തം​പോ​ലു​ള്ള സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ർ​ബാ​സ് ഒ​ള​വി​ലം, ഇ​ൻ​കാ​സ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ജോ​പ്പ​ച്ച​ൻ തെ​ക്കെ​ക്കൂ​റ്റ്, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​വും ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ എ​ബ്ര​ഹാം കെ. ​ജോ​സ​ഫ്, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം നി​യാ​സ് ചെ​രി​പ്പ​ത്ത്, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​വും ഐ.​എ​സ്.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ബ​ഷീ​ർ തു​വാ​രി​ക്ക​ൽ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ നാ​സ​ർ വ​ട​ക്കേ​ക്കാ​ട്, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ ചീ​ര​ക്കു​ഴി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഈ​പ്പ​ൻ തോ​മ​സ്, അ​നൂ​ജ റോ​ബി​ൻ, ദീ​പ​ക്ക് ചു​ള്ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​ൻ​കാ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി. ബോ​ബ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​പി. ശ്രീ​രാ​ജ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ൻ​കാ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും വി​വി​ധ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും യൂ​ത്ത് വി​ങ് - ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Qatar Newsmemorial meetingk. KarunakaranDr. Manmohan Singh
    News Summary - Dr. Manmohan Singh, Leader K. Karunakaran, Adv. P.T. Thomas Memorial
    Similar News
    Next Story
    X