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    വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം; ജോ​ർ​ജ് ടൗ​ൺ യൂ​ണി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് ഡോ. ​മാ​ജി​ദ് ബി​ൻ

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    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രിയാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്
    വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം; ജോ​ർ​ജ് ടൗ​ൺ യൂ​ണി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് ഡോ. ​മാ​ജി​ദ് ബി​ൻ
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    ജി.​സി.​സി സു​ര​ക്ഷ: സ​ഖ്യ​ങ്ങ​ൾ, ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് ഡോ. ​മാ​ജി​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് ഡോ. ​മാ​ജി​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി. സു​ര​ക്ഷാ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി നേ​രി​ടാ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. ജോ​ർ​ജ് ടൗ​ൺ യൂ​ണി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഖ​ത്ത​റി​ലെ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് റീ​ജി​യ​ണ​ൽ സ്റ്റ​ഡീ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'ജി.​സി.​സി സു​ര​ക്ഷ: സ​ഖ്യ​ങ്ങ​ൾ, ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ജി.​സി.​സി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഏ​കോ​പ​ന​വും വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​പു​രോ​ഗ​തി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഖ​ത്ത​റും ഇ​റാ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്ക​വേ, അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ഡോ. ​അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ -സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഡോ. ​​​അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​വു​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ, ഊ​ർ​ജ്ജ വി​ത​ര​ണം, ആ​ഗോ​ള വ്യാ​പാ​രം, വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്നും, അ​വ ആ​ഗോ​ള സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    മ​ധ്യ​സ്ഥ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​യോ​ജി​പ്പി​ലു​ള്ള ക​ക്ഷി​ക​ളെ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് മ​ധ്യ​സ്ഥ​ന്റെ ചു​മ​ത​ല. മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​ങ്കും അ​ദ്ദേ​ഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

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    News Summary - Regional Cooperation Essential for GCC Security: Dr. Majid Al Ansari at Georgetown University Qatar
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