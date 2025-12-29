Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 9:26 AM IST

    ഡോ. ​ക​ക്കാ​ട്ട് ഉ​സ്മാ​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം

    ഡോ. ​ക​ക്കാ​ട്ട് ഉ​സ്മാ​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം
    വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​വി.​എ. നാ​സ​ർ ഡോ. ​ഉ​സ്മാ​ൻ ക​ക്കാ​ട്ടി​ന് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും റി​ട്ട. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​റു​മാ​യ ഡോ. ​ക​ക്കാ​ട്ട് ഉ​സ്മാ​ന് വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​രോ​മ ദ​ർ​ബാ​ർ ഹാ​ളി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​വി.​എ. നാ​സ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ നാ​സ​ർ നീ​ലി​മ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​തൃ​ക​പ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് സ്വീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പെ​ട്ടു.

    ജ​മാ​അ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള വി​വി​ധ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്തി. ദ​ത്ത് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​നി​വ് പ​ദ്ധ​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ എം.​പി. ഇ​ല്യാ​സ്, വി ​സേ​വ് സ​മ്പാ​ദ്യ പ​ദ്ധ​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​രോ​മ ഫൈ​സ​ൽ, വി ​കെ​യ​ർ സേ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ഫ​ർ​ഹാ​ൻ, ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം റ​മ​ദാ​ൻ റി​ലീ​ഫ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​സാ​ർ താ​യാ​ട്ട് കു​നി, വി​ഭ​വ സ​മാ​ഹ​ര​ണം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സാ​ദി​ഖ് കോ​യി​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മെം​ബ​ർ​മാ​രു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക ഹാ​ജ​ർ നി​ല, വ​രി​സം​ഖ്യ എ​ന്നി​വ സ​മീ​ർ മ​ലോ​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ താ​യാ​ട്ട് കു​നി പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​സീ​ർ പി.​പി.​കെ മാ​സാ​ന്ത റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ൽ​മാ​ൻ മു​ണ്ടി​യാ​ട്ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ഷം​സീ​ർ വെ​ങ്ക​പ്പെ​റ്റ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

