    Posted On
    date_range 7 May 2026 7:37 AM IST
    Updated On
    date_range 7 May 2026 7:37 AM IST

    മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മ​ടി​കാ​ണി​ച്ചു​കൂ​ടാ...

    ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ നാ​ഷ​നൽ മെ​ന്റ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താം, സേ​വ​നം എ​ങ്ങ​നെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാം?
    ശ​രീ​ര​ത്തി​ന് മു​റി​വു​ണ്ടാ​യാ​ൽ, രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ചാ​ൽ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ന​മ്മ​ൾ ചി​കി​ത്സ തേ​ടാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ന​സ്സി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള മു​റി​വു​ക​ൾ ഏ​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് നാം ​മൗ​നം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത്? പു​റ​മെ കാ​ണു​ന്ന തി​ള​ക്ക​ത്തേ​ക്കാ​ൾ, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​മാ​ണ് ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും ക​രു​ത്തും. എ​ന്നാ​ൽ ന​മ്മു​ടെ, തി​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും നാം ​മ​റ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത് ന​മ്മു​ടെ മ​ന​സ്സി​നെ​യാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ മ​ന​സ്സി​നെ കേ​ൾ​ക്കാ​നും, അ​തി​ന് വേ​ണ്ട പ​രി​ച​ര​ണം ന​ൽ​കാ​നും നാം ​മ​ടി​കാ​ണി​ച്ചു​കൂ​ടാ...

    മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യം എ​ന്ന​ത് ജീ​വി​ത​ത്തെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ​യും നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള ക​രു​ത്താ​ണ്. ഖ​ത്ത​റി​ൽ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ഏ​തൊ​രാ​ൾ​ക്കും ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ (എ​ച്ച്.​എം.​സി) നാ​ഷ​ണ​ൽ മെ​ന്റ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താം. പ്രാ​യ, ലിം​ഗ, ദേ​ശ ഭേ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ ഏ​വ​ർ​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​വു​ന്ന സേ​വ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ര​ഹ​സ്യാ​ത്മ​ക​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യി​രി​ക്കും.

    ന​ഴ്‌​സു​മാ​ർ, സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റു​ക​ൾ, സൈ​ക്യാ​ട്രി​സ്റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ സേ​വ​നം ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​നിൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റാ​യ 16000 -ൽ ​വി​ളി​ച്ച് മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നാ​യി ഓ​പ്ഷ​ൻ 4 തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത് ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഈ ​സേ​വ​നം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താം. ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വ​രെ, രാ​വി​ലെ 8 മു​ത​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം 6 വ​രെ ഹെ​ൽ​പ്പ്‌​ലൈ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും.

    നാ​ഷ​ണ​ൽ മെ​ന്റ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​പ​റേ​ഷ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം മാ​ത്രം 19,238 കോ​ളു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്കും സൈ​ക്കോ​ള​ജി ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളി​ലേ​ക്കും റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ ട്ര​യാ​ജ് (triage) സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​വ​ഴി ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളി​ൽ കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. മു​ൻ വ​ർ​ഷം പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ ന​ഴ്‌​സു​മാ​രു​ടെ ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ട്ര​യേ​ജ് ടീം 12,700 ​ല​ധി​കം കോളുകൾക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി. അ​തേ​സ​മ​യം, ഏ​ക​ദേ​ശം 1,400 പു​തി​യ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് സൈ​ക്കോ​ള​ജി ടീം ​ടോ​ക്കി​ങ് തെ​റാ​പ്പി​യും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി. 4,225 കോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് റാ​പ്പി​ഡ് ഇ​ന്റ​ർ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ടീം ​മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ക​യും വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ, റാ​പ്പി​ഡ് ഇ​ന്റ​ർ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സേ​വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ, രോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​രം​ഭ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ​ത​ന്നെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി 400ല​ധി​കം രോ​ഗി​ക​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സാ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ (Emergency Department) എ​ത്തേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​താ​യും എ​ച്ച്.​എം.​സി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​വ​രി​ച്ചു. മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ ഈ ​സൗ​ക​ര്യം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് എ​ച്ച്.​എം.​സി അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ച്ചു.


    ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ നാ​ഷ​നൽ മെ​ന്റ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ​ന​മ്പ​ർ -16000

