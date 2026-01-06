Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightതെ​രു​വ് നാ​യ​ക​ളെ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 9:08 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 9:08 AM IST

    തെ​രു​വ് നാ​യ​ക​ളെ ക​ണ്ടാ​ൽ പേ​ടി​ക്ക​ല്ലേ... സു​ര​ക്ഷാ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    text_fields
    bookmark_border
    തെ​രു​വ് നാ​യ​ക​ളെ ക​ണ്ടാ​ൽ പേ​ടി​ക്ക​ല്ലേ... സു​ര​ക്ഷാ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    cancel

    ദോ​ഹ: തെ​രു​വ് നാ​യ​ക​ളു​മാ​യി സ​മ്പ​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട സു​ര​ക്ഷാ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട് ഖ​ത്ത​ർ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം. നാ​യ​ക​ളു​ടെ ശ​രീ​ര​ഭാ​ഷ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലൂ​ടെ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    കൗ​തു​കം കൊ​ണ്ടോ ഭ​ക്ഷ​ണം തേ​ടി​യോ ആ​ണ് നാ​യ​ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി മ​നു​ഷ്യ​രെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പേ​ടി​യോ ഭീ​ഷ​ണി​യോ തോ​ന്നാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​വ ആ​രെ​യും ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​റി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദേ​ശം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നോ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നോ നാ​യ​ക​ൾ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ:

    തെ​രു​വ് നാ​യ​ക​ളെ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ക​ണ്ടാ​ൽ നി​ല​വി​ളി​ക്കു​ക​യോ പെ​ട്ട​ന്ന് ഓ​ടു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​തെ നി​ശ്ച​ല​മാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ക.

    നാ​യ​ക​ളെ ക​ണ്ടു ഭ​യ​ന്നോ​ടു​ന്ന​ത് അ​വ​യു​ടെ വേ​ട്ട​യാ​ടാ​നു​ള്ള സ​ഹ​ജ​വാ​സ​ന​യെ ഉ​ണ​ർ​ത്തും. അ​തി​നാ​ൽ ഓ​ടു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക.

    കൈ​യി​ലു​ള്ള ബാ​ഗ് മു​ന്നി​ൽ പി​ടി​ച്ചോ, വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ​യോ മ​ര​ത്തി​ന്റെ​യോ പി​ന്നി​ൽ ഒ​ളി​ച്ചോ ഒ​രു ത​ട​സ്സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക. തു​ട​ർ​ന്ന് സാ​വ​ധാ​നം സു​ര​ക്ഷി​ത സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് മാ​റു​ക.

    നാ​യ​ക​ളു​ടെ ക​ണ്ണി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് നോ​ക്ക​രു​ത്. അ​ത് അ​വ​യ്ക്കു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടും

    ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ പു​റം​തി​രി​ഞ്ഞ് ഓ​ടാ​തെ ല​ഭ്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ്വ​യം പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ക.

    സ്ഥി​ര​മാ​യി ഒ​രേ സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് തെ​രു​വ് നാ​യ​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​ക​രു​ത്. ഇ​ത് ആ ​പ്ര​ദേ​ശം അ​വ​യു​ടെ അ​ധീ​ന​ത​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് നാ​യ​ക​ൾ ക​രു​താ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കും.

    നാ​യ​ക​ൾ കൂ​ട്ട​മാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് രാ​ത്രി കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക. കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്കു​ക.

    നാ​യ​യു​ടെ ക​ടി​യേ​റ്റാ​ൽ മു​റി​വ് ചെ​റു​താ​ണെ​ങ്കി​ൽ പോ​ലും അ​ശ്ര​ദ്ധ കാ​ണി​ക്ക​രു​ത്. പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ​യ്ക്കു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പ് എ​ടു​ക്കു​ക. വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ചി​കി​ത്സ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കും.

    തെ​രു​വ് നാ​യ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​തി​പ്പെ​ടാ​നോ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ക്കാ​നോ ക്രി​മി​ന​ൽ എ​വി​ഡ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റി​ലെ പോ​ലീ​സ് കാ​നൈ​ൻ സെ​ക്ഷ​നു​മാ​യി 2346555 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:street dogsMinistry of Home AffairssafetyGuidelines
    News Summary - Don't be afraid if you see street dogs... Ministry of Home Affairs with safety guidelines
    Similar News
    Next Story
    X