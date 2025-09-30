Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖത്തർ അമീറിന്റെ സമാധാന...
    Qatar
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 5:02 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 5:02 PM IST

    ഖത്തർ അമീറിന്റെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് ട്രംപ്

    text_fields
    bookmark_border
    Qatar Emir, Donald Trump
    cancel
    Listen to this Article

    ദോഹ: ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. മേഖലയിൽ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും കൈവരിക്കാൻ നിരന്തരം ഇടപെടുന്ന ഒരു അത്ഭുത വ്യക്തിത്വമാണ് അമീർ എന്നും അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വാർത്തസമ്മേളനത്തിനിടെയാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണമുണ്ടായത്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ മധ്യസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ഖത്തറിനുള്ള നിർണായകവും തന്ത്രപരവുമായ പങ്ക് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. നയതന്ത്രതലത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ഖത്തറിന്റെ ഇടപെടലുകളും അദ്ദേഹം വിശദമാക്കി.

    ദോഹയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു കഴിഞ്ഞദിവസം മാപ്പു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനിയുമായുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണത്തിനിടെ നെതന്യാഹു ക്ഷമാപണം നടത്തിയത്. ഖത്തറിന്റെ പരമാധികാരത്തന്മേലുള്ള ആക്രമണത്തിലും ഖത്തർ പൗരനായ ബദർ അൽ ദോസാരിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിലും ക്ഷമ ചോദിച്ച നെതന്യാഹു, ഭാവിയിൽ ഖത്തറിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ആക്രമണം ആവർത്തിക്കില്ലെന്നും വിശദമാക്കിയിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsQatar emirDonald TrumpLatest News
    News Summary - Donald Trump Qatar’s Emir
    Similar News
    Next Story
    X