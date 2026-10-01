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    ഡോം ​ഖ​ത്ത​ർ ‘മ​ൽ​ഹാ​ർ സീ​സ​ൺ 3’ ആ​ഘോ​ഷം

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    ഡോം ​എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    ഡോം ​ഖ​ത്ത​ർ ‘മ​ൽ​ഹാ​ർ സീ​സ​ൺ 3’ ആ​ഘോ​ഷം
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    ദോ​ഹ: മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ പൊ​തു​വേ​ദി​യാ​യ ഡ​യ​സ്പോ​റ ഓ​ഫ് മ​ല​പ്പു​റം ഡോം ​ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘മ​ൽ​ഹാ​ർ സീ​സ​ൺ 3 - ദി ​മ​ല​പ്പു​റം ഹാ​ർ​മ​ണി 2026’ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ടും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ മി​ക​വു​കൊ​ണ്ടും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഡോം ​ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​സ്മാ​ൻ ക​ല്ല​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ദ്ദീ​ഖ് വാ​ഴ​ക്കാ​ട് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചീ​ഫ് അ​ഡ്വൈ​സ​ർ വി.​സി. മ​ഷ്ഹൂ​ദ് സം​ഘ​ട​ന മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ, ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ര​ഹാം ജോ​സ​ഫ്, ഐ.​എ​സ്.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹം​സ യൂ​സ​ഫ്, ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​സ​ഫ് ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മ​ൽ​ഹാ​ർ സീ​സ​ൺ -3യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നാ​ല് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​വ് നേ​ടി​യ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക്കാ​രാ​യ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ക​ല, കാ​യി​കം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം എ​ന്നീ നാ​ല് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ​ത്. കാ​യി​ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​സാ മ​റി​യം, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ റൗ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​അ​മാ​നു​ല്ല വ​ട​ക്കാ​ങ്ങ​ര, ക​ലാ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം (ക​രീം ഗ്രാ​ഫി) എ​ന്നി​വ​ർ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ, ഉ​സ്മാ​ൻ ക​ല്ല​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി മു​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഖാ​ലി​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് ഫ​ക്രു എ​ന്നി​വ​ർ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഡോം ​ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​റു​മാ​സം നീ​ളു​ന്ന ‘അ​മ​ൽ’ ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ ക്യാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​ദ​സ്സി​ൽ ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​തി​ജ്ഞ​യും ന​ട​ന്നു. ഡോ. ​ഷ​ഫീ​ഖ് താ​പ്പി മ​മ്പാ​ട് പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ‘അ​മ​ൽ’ ക്യാ​മ്പ​യി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​സ​ന്റേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ സൗ​മ്യ പ്ര​ദീ​പ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക്യാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഡോം ​ഖ​ത്ത​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന ‘ഉ​യി​ർ​പ്പാ​ട്’ മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ആ​ൽ​ബ​ത്തി​ന്റെ ടീ​സ​ർ പി​ന്ന​ണ ഗാ​യ​ക​ൻ അ​ക്ബ​ർ ഖാ​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ക്ബ​ർ ഖാ​നും അ​നു​ശ്രീ​യും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ലൈ​വ് ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും ക​ലാ​സം​ഘ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നൃ​ത്ത -ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സ​ദ​സ്സി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി. കോ​ൽ​ക്ക​ളി, നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ഐ.​സി.​സി അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ, ഡോം ​ഖ​ത്ത​ർ ര​ക്ഷ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ എ.​പി. ആ​സാ​ദ്, ഡോ. ​വി.​വി. ഹം​സ, ബാ​ല​ൻ, ശ്രീ​ധ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ര​തീ​ഷ് ക​ക്കോ​വ്, പി.​പി. അ​ബ​ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് തി​രൂ​ർ, നൗ​ഫ​ൽ ക​ട്ടു​പ്പാ​റ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ന​ന്ന​മു​ക്ക്, ന​ബ്ഷാ മു​ജീ​ബ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മ​രാ​യ ഷം​ല ജാ​ഫ​ർ, ശ​ര​ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ, സാ​ബി​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, വ​നി​താ വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്രീ​തി ശ്രീ​ധ​ർ, എം.​സി. മെ​മ്പ​ർ​മാ​രാ​യ ഹ​കീം കാ​പ്പ​ൻ, എ.​സി.​കെ. മൂ​സ, റ​സി​യ ഉ​സ്മാ​ൻ, മൈ​മൂ​ന സൈ​നു​ദ്ധീ​ൻ, ഉ​ണ്ണി​മോ​യി, എം.​പി. നൗ​ഫ​ൽ, അ​നീ​സ് മ​മ്പാ​ട്, ഷ​ഹ​നാ​സ് ബാ​ബു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക് മെ​മ​ന്റോ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സു​രേ​ഷ് പ​ണി​ക്ക​ർ, അ​ബി ചു​ങ്ക​ത്ത​റ, പി.​കെ. അ​നീ​ഷ്, ശ​ര​ത്, ജു​നൈ​ബ സൂ​ര​ജ്, റ​മീ​സ്, റ​ഫീ​ഖ് മേ​ച്ചേ​രി, നി​യാ​സ് കൈ​പേ​ങ്ങ​ൾ, പി.​ടി. ഫി​റോ​സ്, ശ്രീ​ജി​ത്ത് വ​ണ്ടൂ​ർ, റ​മീ​സ്, ഫാ​ത്തി​ഹ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ‎

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    News Summary - Dom Qatar celebrates Malhar Season 3
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