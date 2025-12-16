Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 12:56 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 12:57 PM IST

    വേ​ദി​യൊ​രു​ങ്ങി; ‘ദോ​ഹ ടാ​റ്റൂ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ’ ഇ​ന്നു മു​ത​ൽ

    16 മു​ത​ൽ 20 വ​രെ ക​താ​റ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് വേ​ദി​യാ​കും
    വേ​ദി​യൊ​രു​ങ്ങി; ‘ദോ​ഹ ടാ​റ്റൂ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ’ ഇ​ന്നു മു​ത​ൽ
    ക​താ​റ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ദോ​ഹ ടാ​റ്റൂ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​കാ​ശ​ത്ത് വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളും ഡ്രോ​ൺ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ളു​മൊ​രു​ക്കി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഓ​ഫ് മി​ലി​ട്ട​റി മ്യൂ​സി​ക് ആ​ൻ​ഡ് മാ​ർ​ച്ച് 'ദോ​ഹ ടാ​റ്റൂ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ' ഇ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങും. ​

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു


    ക​താ​റ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര, ഖ​ത്ത​രി സം​ഗീ​ത സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കും. സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​യോ​ഗം, ഡ്രോ​ൺ ഷോ, ​മാ​ർ​ച്ചി​ങ്ങും സം​ഗീ​ത പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ഇ​വ​ന്റു​ക​ളും ടാ​റ്റൂ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ​ക​താ​റ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 16, 17, 19, 20 എ​ന്നീ നാ​ല് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാം.ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷ സേ​ന​യാ​യ ലെ​ഖ്‌​വി​യ​യു​ടെ ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ദോ​ഹ​യി​ൽ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ പ​തി​പ്പി​ന്റെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പ​രി​ശോ​ധ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ബ്രി​ട്ട​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഐ​റി​ഷ് ഗാ​ർ​ഡും റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് മ്യൂ​സി​ക് സ​ർ​വി​സും യു.​എ​സി​ൽ​നി​ന്ന് എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് ഓ​ണ​ർ ഗാ​ർ​ഡും തു​ർ​ക്കി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഓ​ട്ടോ​മ​ൻ മെ​ഹ്ത​ർ ബാ​ൻ​ഡി​ന്റെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കും.

    കൂ​ടാ​തെ, ജോ​ർ​ഡ​നി​ലെ ആം​ഡ് ഫോ​ഴ്‌​സ് ബാ​ൻ​ഡ്, റോ​യ​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ ബാ​ൻ​ഡ്, ക​സാ​ഖ് പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മി​ലി​ട്ട​റി ബാ​ൻ​ഡും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ്ര​തി​രോ​ധ, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​രി മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​റ്റ്, അ​മീ​രി ഗാ​ർ​ഡ്, സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ഖ​ത്ത​ർ ഫി​ൽ​ഹാ​ർ​മോ​ണി​ക് ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കും.

    കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നാ​യി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ വേ​ദി​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് 'ദി ​വി​ല്ലേ​ജ്' എ​ന്ന വേ​ദി​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഖ​ത്ത​ർ ക​ല​ണ്ട​ർ, ഫു​ഡ് കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ, പൊ​ലീ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി, ലെ​ഖ് വി​യ, സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്, മ​ർ​ച്ച​ൻ​ഡൈ​സ്, വോ​ഡ​ഫോ​ൺ, ടി​ക്ക​റ്റി​ങ് എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കും.

    നി​യോ​ൺ സ്റ്റി​ൽ​റ്റ് വാ​ക്ക​ർ​മാ​ർ, ജ​ഗ്ല​ർ​മാ​ർ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ർ, കാ​രി​ക്കേ​ച്ച​ർ ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റു​ക​ൾ, കാ​ലി​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​ർ, ലൈ​വ് സ്കെ​ച്ച് ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റു​ക​ൾ, ഫെ​യ്സ് പെ​യി​ന്റി​ങ്, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഗ്ലി​റ്റ​ർ ടാ​റ്റൂ​ക​ൾ, ബ​ലൂ​ൺ ട്വി​സ്റ്റിം​ഗ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും ടാ​റ്റൂ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ വേ​ദി​യൊ​രു​ങ്ങും. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ടാ​റ്റൂ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. https://tickets.virginmegastore.me/qa/dohatatoo വ​ഴി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചു. ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ 15, 30, 100 റി​യാ​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്ന് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

