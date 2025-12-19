Begin typing your search above and press return to search.
    ദോ​ഹ റീ​ജ​ന​ൽ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഫെ​സ്റ്റ്

    ട്രോ​ഫി​യി​ൽ മു​ത്ത​മി​ട്ട് യാ​ഖൂ​ത്ത്
    ദോ​ഹ റീ​ജ​ന​ൽ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഫെ​സ്റ്റ്
    ദോ​ഹ റീ​ജ​ന​ൽ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഫെ​സ്റ്റി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ യാ​ഖൂ​ത്ത് ടീം

    ദോ​ഹ: ദോ​ഹ റീ​ജ​ന​ൽ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഫെ​സ്റ്റ് സ​മാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ യാ​ഖൂ​ത്ത് ടീ​മി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല വി​ജ​യം. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഫെ​സ്റ്റി​ൽ 472 പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി​യാ​ണ് യാ​ഖൂ​ത്ത് ചാ​മ്പ്യ​ൻ പ​ട്ടം നേ​ടി​യ​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ൽ​സ​ദ്ദ് സ്വാ​ദ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ന്റെ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സം​ഗം, മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട്, സം​ഘ​ഗാ​നം, ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം, ആ​ക്ഷ​ൻ സോ​ങ്, ക്വി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നൂ​റോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി ഹൈ​സം എ​ഫ്രോ​സ് (യാ​ഖൂ​ത്ത്) ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യും ഫ​ർ​ഹ അ​ഹീ​ർ (യാ​ഖൂ​ത്ത്) സ​ർ​ഗ പ്ര​തി​ഭ​യാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സു​ബൈ​ർ നി​സാ​മി ന​യി​ച്ച ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ലൈ​വ് ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് സ​ഖാ​ഫി വി​ജ​യി​യാ​യി. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വീ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സ​മാ​പ​നം കു​റി​ച്ച് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് പ്ര​തി​ഭ ന​ഫാ​ദ് ന​യി​ച്ച ഇ​ശ​ൽ വി​രു​ന്ന് ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. ഹാ​ദി​യ ടീം ​ഒ​രു​ക്കി​യ ഹെ​ൽ​ത്തി ഫു​ഡ് കോ​ർ​ട്ട് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് രു​ചി വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്നേ​ഹ വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി. ഉ​ച്ച​ക്ക് ജു​മു​അ​ക്ക് ശേ​ഷം ക​ലാ മാ​മാ​ങ്ക​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് പ​റ​വ​ണ്ണ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, റീ​ജ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് യ​അ​ഖൂ​ബ് സ​ഖാ​ഫി, സ​ഈ​ദ​ലി സ​ഖാ​ഫി മു​ട്ടി​പ്പാ​ലം, ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ ബു​ഖാ​രി, ഇ​ബ്രാ​ഹിം സ​ഖാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    രാ​ത്രി ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മം ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​റ​വ​ണ്ണ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ഈ​ദ​ലി സ​ഖാ​ഫി മു​ട്ടി​പ്പാ​ലം അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. ഐ.​സി.​എ​ഫ്, ആ​ർ.​എ​സ്.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സി​റാ​ജ് ചൊ​വ്വ, റ​ഹ്മ​ത്തു​ല്ലാ​ഹ് സ​ഖാ​ഫി, ഉ​മ​ർ കു​ണ്ടു​തോ​ട്, സ​ലിം കു​റു​ക​ത്താ​ണി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ ​ആ​യ​ഞ്ചേ​രി, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം ഹാ​ജി പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ഖാ​ഫി പാ​ലോ​ളി, ക​രീം ഹാ​ജി കാ​ല​ടി, നൗ​ഷാ​ദ് അ​തി​രു​മ​ട, ഉ​മ​ർ പു​ത്തൂ​പ്പാ​ടം, കെ.​ബി. അ​ബ്ദു​ല്ല ഹാ​ജി, ത​അ​ലീ​മു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് മു​ക്കം, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് സ​ഖാ​ഫി തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ, റീ​ജ്യ​ൻ മോ​റ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​സ്മാ​യി​ൽ എ​ൻ.​സി., അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ ബു​ഖാ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം ഹാ​ജി പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ്‌​മ​ദ് സ​ഖാ​ഫി പേ​രാ​മ്പ്ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ടീ​മി​നു​ള്ള ട്രോ​ഫി ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ ​ആ​യ​ഞ്ചേ​രി ന​ൽ​കി.

    സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ബൈ​ർ നി​സാ​മി സ്വാ​ഗ​ത​വും ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ദോ​ഹ സോ​ൺ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്ഫ​ർ ക​ക്കാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

