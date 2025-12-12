Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 2:21 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 2:21 PM IST

    ദോ​ഹ റീ​ജ്യ​ൻ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഫെ​സ്റ്റ് ഇ​ന്ന്

    ദോ​ഹ റീ​ജ്യ​ൻ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഫെ​സ്റ്റ് ഇ​ന്ന്
    ദോ​ഹ: ഐ.​സി.​എ​ഫ് ദോ​ഹ റീ​ജ്യ​ൻ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഫെ​സ്റ്റ് ഇ​ന്ന് അ​ൽ​സ​ദ്ദ് സ്വാ​ദ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ വ​ച്ച് ന​ട​ക്കും.

    ജു​മു​അ​ക്ക് ശേ​ഷം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നൂ​റോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. പ്ര​സം​ഗം, മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട്, സം​ഘ​ഗാ​നം, ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം, ആ​ക്ഷ​ൻ സോ​ങ്, ക്വി​സ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന മ​ത്സ​ര ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി സ​ഈ​ദ​ലി സ​ഖാ​ഫി ചെ​യ​ർ​മാ​നും സു​ബൈ​ർ നി​സാ​മി ക​ൺ​വീ​ന​റും സ​യ്യി​ദ് സി​ദ്ധീ​ഖ് സ​ഖാ​ഫി അ​ൽ ഹാ​ദി ഫി​നാ​ൻ​സ് സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നും യ​അ​ഖൂ​ബ് സ​ഖാ​ഫി ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു.

    പ​റ​വ​ണ്ണ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, സി​റാ​ജ് ചൊ​വ്വ, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ഖാ​ഫി പാ​ലോ​ളി, കെ.​ബി. അ​ബ്ദു​ല്ല ഹാ​ജി, ഫ​ഖ്‌​റു​ദ്ദീ​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ് അ​തി​രു​മ​ട (ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ). ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ ബു​ഖാ​രി (പ്രോ​ഗ്രാം സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ഹാ​രി​സ് മൂ​ടാ​ടി (പ്രോ​ഗ്രാം സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ഹു​സ്സൈ​ൻ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം (ഗെ​സ്റ്റ് റി​ലേ​ഷ​ൻ​ഷി​പ് ചെ​യ​ർ), ഉ​ബൈ​ദ് പേ​രാ​മ്പ്ര (ഗെ​സ്റ്റ് റി​ലേ​ഷ​ൻ​ഷി​പ് ക​ൺ), സു​ഹൈ​ൽ ആ​ർ.​കെ. (റി​ഫ്ര​ഷ്‌​മെ​ന്റ് & സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), റ​ഫീ​ഖ് പൊ​ന്നാ​നി (ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ഷ​കീ​ർ ബു​ഖാ​രി (ജ​ഡ്ജ്മെ​ന്റ് സ​മി​തി ചെ​യ​ർ), മു​സ​മ്മി​ൽ പേ​രാ​മ്പ്ര (ക​ൺ), ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ ചേ​രാ​പു​രം, മു​ഹ്‌​സി​ൻ (ഐ.​ടി), അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് മു​ക്കം, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം കാ​ളാ​വ് (സ്റ്റേ​ജ് ആ​ൻ​ഡ് സൗ​ണ്ട്), റ​നീ​ബ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, റ​മീ​സ് ത​ളി​ക്കു​ളം (പ​ബ്ലി​സി​റ്റി) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ.

