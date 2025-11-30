Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    30 Nov 2025 1:06 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 1:06 PM IST

    അ​റ​ബ് ക​പ്പി​നൊ​രു​ങ്ങി ദോ​ഹ മെ​ട്രോ

    യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ദോ​ഹ മെ​ട്രോ​യും ലു​സൈ​ൽ ട്രാ​മും സ​ജ്ജം
    അ​റ​ബ് ക​പ്പി​നൊ​രു​ങ്ങി ദോ​ഹ മെ​ട്രോ
    ​ദോ​ഹ: ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 18 വ​രെ ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​നും ഫി​ഫ ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​നും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി മി​ക​ച്ച യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കാ​ൻ ദോ​ഹ മെ​ട്രോ​യും ലു​സൈ​ൽ ട്രാ​മും സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ​വേ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദോ​ഹ മെ​ട്രോ​യും ലു​സൈ​ൽ ട്രാ​മി​ന്റെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​മ​യം ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ക്കും.

    മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷം രാ​ത്രി വൈ​കി​യും ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് താ​മ​സ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ ദോ​ഹ മെ​ട്രോ​യു​ടെ സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. മെ​ട്രോ​ലി​ങ്ക്, മെ​ട്രോ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​യ​വും ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്ത ശേ​ഷം മെ​ട്രോ വ​ഴി യാ​ത്ര തു​ട​രാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് റൈ​ഡ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ളി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി റെ​ഡ് ലൈ​നി​ൽ 6 -കാ​ർ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ഓ​ടി​ക്കു​മെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. സു​ഗ​മ​മാ​യ യാ​ത്ര ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദോ​ഹ മെ​ട്രോ ഫ്ലീ​റ്റി​ൽ ആ​കെ 110 ട്രെ​യി​നു​ക​ളാ​കും സ​ർ​വ​സ് ന​ട​ത്തു​ക.ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സൈ​ൻ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലും ട്രെ​യി​നു​ക​ളി​ലും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വ​ഴി​കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​നും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും വി​ന്യ​സി​ക്കും. പ്ര​ധാ​ന മ​ത്സ​ര ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ്റ്റേ​ഡി​യം സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും മ​റ്റ് പ്ര​ധാ​ന സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച ഇ​വ​ന്റ് ടീ​മു​ക​ളു​ടെ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ച യാ​ത്രാ​തി​ര​ക്ക് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് പ്ര​ത്യേ​ക ടി​ക്ക​റ്റി​ങ് ഡെ​സ്കു​ക​ളും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കും. പ​തി​വി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളും സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ് സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ​യും ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തും. ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​നും ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​നും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി ദോ​ഹ മെ​ട്രോ​യി​ലും ലു​സൈ​ൽ ട്രാ​മി​ലും മി​ക​ച്ച യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ സ്ട്രാ​റ്റ​ജി ആ​ൻ​ഡ് ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ചീ​ഫ് അ​ജ്‌​ലാ​ൻ ഈ​ദ് അ​ൽ ഇ​നാ​സി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ത്സ​ര ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലു​ട​നീ​ളം സു​ഗ​മ​വും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ യാ​ത്ര ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    doha metro Arab Cup
