Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    20 Feb 2026 12:12 PM IST
    Updated On
    20 Feb 2026 12:12 PM IST

    സ​​മ​​യം ക്ര​​മീ​​ക​​രി​​ച്ച് ദോ​​ഹ മെ​​ട്രോ

    പു​​തു​​ക്കി​​യ യാ​​ത്രാ ഷെ​​ഡ്യൂ​​ളു​​ക​​ൾ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​ദി​​വ​​സം മു​​ത​​ൽ നി​​ല​​വി​​ൽ​​വ​​ന്നി​​ട്ടു​​ണ്ട്
    സ​​മ​​യം ക്ര​​മീ​​ക​​രി​​ച്ച് ദോ​​ഹ മെ​​ട്രോ
    ദോ​​ഹ: റ​​മ​​ദാ​​ൻ മാ​​സ​​ത്തോ​​ട​​നു​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് ദോ​​ഹ മെ​​ട്രോ​​യും ലു​​സൈ​​ൽ ട്രാ​​മും പു​​തു​​ക്കി​​യ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന സ​​മ​​യം പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ചു. പു​​തു​​ക്കി​​യ യാ​​ത്രാ ഷെ​​ഡ്യൂ​​ളു​​ക​​ൾ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​ദി​​വ​​സം മു​​ത​​ൽ നി​​ല​​വി​​ൽ​​വ​​ന്നി​​ട്ടു​​ണ്ട്. പു​​തു​​ക്കി​​യ സ​​മ​​യ​​ക്ര​​മം പ്ര​​കാ​​രം, ദോ​​ഹ മെ​​ട്രോ സ​​ർ​​വി​​സു​​ക​​ൾ ശ​​നി​​യാ​​ഴ്ച മു​​ത​​ൽ വ്യാ​​ഴാ​​ഴ്ച വ​​രെ രാ​​വി​​ലെ 5.30 മു​​ത​​ൽ പു​​ല​​ർ​​ച്ച 1.30 വ​​രെ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കും. വെ​​ള്ളി​​യാ​​ഴ്ച​​ക​​ളി​​ൽ രാ​​വി​​ലെ 9.30ന് ​​ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച് പു​​ല​​ർ​​ച്ച 1.30 വ​​രെ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കും.

    ലു​​സൈ​​ൽ ട്രാ​​മി​​ന്റെ​​യും പ്ര​​വൃ​​ത്തി സ​​മ​​യ​​ങ്ങ​​ളും ദീ​​ർ​​ഘി​​പ്പി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്.

    ശ​​നി​​യാ​​ഴ്ച മു​​ത​​ൽ വ്യാ​​ഴം വ​​രെ രാ​​വി​​ലെ 5.30 മു​​ത​​ൽ പു​​ല​​ർ​​ച്ച ര​​ണ്ടു​​വ​​രെ​​യും വെ​​ള്ളി​​യാ​​ഴ്ച​​ക​​ളി​​ൽ ഉ​​ച്ച​​ക്ക് 2.30 ന് ​​ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച് പു​​ല​​ർ​​ച്ച ര​​ണ്ടു​​വ​​രെ​​യും പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കും.

    X