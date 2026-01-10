Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightദോ​ഹ മ​ദ്റ​സ അ​റ​ബി...
    Qatar
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 9:07 AM IST

    ദോ​ഹ മ​ദ്റ​സ അ​റ​ബി ഭാ​ഷ ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ദോ​ഹ മ​ദ്റ​സ അ​റ​ബി ഭാ​ഷ ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ദോ​ഹ അ​ൽ മ​ദ്റ​സ അ​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ ലോ​ക അ​റ​ബി ഭാ​ഷ

    ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ലോ​ക അ​റ​ബി ഭാ​ഷ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ദോ​ഹ അ​ൽ മ​ദ്റ​സ അ​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യു​ടെ ആ​ഗോ​ള പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ച​രി​ത്ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക മൂ​ല്യ​വും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​റ​ബി പ​ദ​പ്ര​ശ്നം, നി​ഘ​ണ്ടു​നി​ർ​മാ​ണം, ഗാ​നം, പ്ര​സം​ഗം, ക​വി​ത പാ​രാ​യ​ണം, കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി തു​ട​ങ്ങി വ്യ​ത്യ​സ്ത മ​ത്സ​ര ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നൂ​റി​ൽ പ​രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലും വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​രും അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. മ​ത്സ​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​വി​ധ അ​ധ്യാ​പ​ക, അ​ധ്യാ​പ​കേ​ത​ര ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:arabic language daydoha madrasaQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - Doha Madrasa celebrates Arabic Language Day
    Similar News
    Next Story
    X