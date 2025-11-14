Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 3:18 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 3:18 PM IST

    ദോ​ഹ ലൈ​വ്: വാ​രാ​ന്ത്യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ

    ദോ​ഹ ലൈ​വ്: വാ​രാ​ന്ത്യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ
    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം: ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ൺ

    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ഫാ​ൻ സോ​ൺ: നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഫാ​ൻ സോ​ൺ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

    ദ ​ബാ​ങ് ടൂ​ർ ഖ​ത്ത​ർ: ബോ​ളി​വു​ഡ് താ​രം സ​ൽ​മാ​ൻ ഖാ​ൻ, ത​മ​ന്ന ഭാ​ട്ടി​യ, ജാ​ക്വ​ലി​ൻ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ്, സോ​നാ​ക്ഷി സി​ൻ​ഹ, പ്ര​ഭു​ദേ​വ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​തം, നൃ​ത്തം വി​നോ​ദം പ​രി​പാ​ടി -ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ൺ ആം​ഫി തി​യ​റ്റ​റി​ൽ രാ​ത്രി എ​ട്ടു മു​ത​ൽ

    ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ലോ​ക പ്ര​മേ​ഹ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ര​ക്ത​ദാ​ന -സൗ​ജ​ന്യ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​നാ ക്യാ​മ്പ്: രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ അ​ൽ ഖോ​റി​ലെ ന​സീം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ

    ഖ​ത്ത​ർ ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ലോ​ക പ്ര​മേ​ഹ ദി​നാ​ച​ര​ണം: ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് ഒ​രു മ​ണി മു​ത​ൽ ആ​സ്പ​യ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ൽ

    TAGS:gulfnewsQatarDoha Live
    News Summary - Doha Live: Weekend Events
