    Qatar
    Posted On
    date_range 14 May 2026 9:30 AM IST
    Updated On
    14 May 2026 9:30 AM IST

    ദോ​ഹ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള; വാ​യ​നാ​വ​സ​ന്ത​ത്തി​ന് ഇ​ന്ന് തി​രി​തെ​ളി​യും

    37 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 520 പ്ര​സാ​ധ​ക​രും മ​റ്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    ദോ​ഹ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ളയിൽനിന്ന് (ഫയൽ പടം)

    ദോ​ഹ: വാ​യ​ന​യെ​യും അ​റി​വി​നെ​യും സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സന്തോഷ വാർത്തയുമാ​യി, 35ാമ​ത് ദോ​ഹ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​ക്ക് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ദോ​ഹ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ (ഡി.​ഇ.​സി.​സി) തു​ട​ക്ക​മാ​കും. പ​ത്തു ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്ന​ട​ക്കം 37 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 520 പ്ര​സാ​ധ​ക​രും മ​റ്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. 910 സ്റ്റാ​ളു​ക​ളാ​ണ് പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, എം​ബ​സി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഇ​ത്ത​വ​ണ​യു​മു​ണ്ടാ​കും. 1972ൽ ​തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച മേ​ള മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​മാ​ണിത്. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി 2002 മു​ത​ലാ​ണ് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷ​മാ​യി മാ​റി​യ​ത്.

    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​തി​പ്പാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ത്ത​വ​ണ​ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. മെ​യ് 23 വ​രെ​യാ​ണ് മേ​ള നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. 2.31 ടൈ​റ്റി​ലു​ക​ളി​ലാ​യി 18.5 ല​ക്ഷം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് വാ​യ​ന​ക്കാ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മേ​ള​യി​ൽ 143 പു​തി​യ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ക്കും. പു​സ്ത​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​മെ വി​പു​ല​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 46 പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ, 69 വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, 46 സെ​മി​നാ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഖ​ത്ത​റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ നി​ര​വ​ധി പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും ഇ​ത്ത​വ​ണ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 'ദോ​ഹ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് സോ​ൺ' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ടം സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ വാ​യ​നാ​ശീ​ലം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി സ്കൂ​ളു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് മൊ​ബൈ​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി ബ​സ് സ​ർ​വി​സു​ക​ളും ഇ​തി​ന​കം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ വാ​യ​ന​ക്കാ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന 'റീ​ഡി​ങ് ഗൈ​ഡ്' സെ​ഷ​നു​ക​ളും ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 മ​ണി വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​ന സമയം. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് ശേ​ഷം മൂ​ന്നു മ​ണി മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 മ​ണി വ​രെ​യാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക. ര​ണ്ടാ​മ​ത് ദോ​ഹ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ബു​ക്ക് ഫെ​യ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​ക്ക​ളെ​യും മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. ഖ​ത്ത​രി പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ​ക്കും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ​ക്കും പു​റ​മെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​റ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    വൈവിധ്യമാർന്ന പുസ്തക ശേഖരവുമായി ഐ.​പി.​എ​ച്ച്

    ദോ​ഹ: വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും വാ​യ​നാ​ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ​യും വ​സ​ന്ത​മൊ​രു​ക്കി 34ാമ​ത് ദോ​ഹ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ ഇത്തവണയും സജീവ സാന്നിധ്യമായി ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഇ​സ്ലാ​മി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണാ​ല​യ​മാ​യ ഐ.​പി.​എ​ച്ച് (ഇ​സ്ലാ​മി​ക് പ​ബ്ലി​ഷി​ങ് ഹൗ​സ്) സ്റ്റാ​ൾ ഒ​രു​ങ്ങും. ഐ.​പി.​എ​ച്ച് ബു​ക്ക് സ്റ്റാ​ളി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​ന്ന് രാ​ത്രി 7 മ​ണി​ക്ക് പ്ര​മു​ഖ ഖ​ത്ത​റി കോ​ള​മി​സ്റ്റ് ജാ​സിം അ​ൽ ഖു​വൈ​തി​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. പു​സ്ത​ക വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടും ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടും ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും വാ​യ​ന​ക്കാ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ ഐ.​പി.​എ​ച്ച് സ്റ്റാ​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ണ്.

    വാ​യ​ന​യെ​യും അ​റി​വി​നെ​യും സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ​യും ഐ.​പി.​എ​ച്ച് ബു​ക്ക് സ്റ്റാ​ളി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ദോ​ഹ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ 910 ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​യി ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നും വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​മാ​യി എ​ത്തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും ചി​ന്ത​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ സെ​മി​നാ​റു​ക​ൾ​ക്കും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കും ബു​ക്ക് ഫെ​യ​ർ വേ​ദി​യാ​കും.

