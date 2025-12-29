Begin typing your search above and press return to search.
    2026 മേ​യ് 14 മു​ത​ൽ 23 വ​രെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള ന​ട​ക്കും
    ദോ​ഹ: ഖ​​ത്ത​​റി​​ലെ​​യും ഗ​​ൾ​​ഫ് മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ലെ​​യും വാ​​യ​​ന പ്രേ​​മി​​ക​​ളു​​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ദോ​ഹ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് 2026 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 12 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​തും വ​ലു​തു​മാ​യ പു​സ്ത​ക​മേ​ള​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ദോ​ഹ പു​സ്ത​ക​മേ​ള.

    അ​റ​ബ് -അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യു​മാ​ണ് ദോ​ഹ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള നേ​ടി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ​1972ലാ​ണ് ദോ​ഹ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യു​ടെ ആ​ദ്യ പ​തി​പ്പ് ന​ട​ന്ന​ത്. 35ാമ​ത് ദോ​ഹ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള 2026 മേ​യ് 14 മു​ത​ൽ 23 വ​രെ ന​ട​ക്കും.

    ​പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ​പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ, ലൈ​ബ്ര​റി​ക​ൾ, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പാ​ലി​ച്ച് പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഇ​ത്ത​വ​ണ പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

