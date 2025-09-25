Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightബീജിങ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 6:55 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 6:55 PM IST

    ബീജിങ് വിമാനത്താവളവുമായി കൈകോർത്ത് ദോഹ ഹമദ് വിമാനത്താവളം

    text_fields
    bookmark_border
    -ദോഹ വഴി ആഗോള വ്യോമയാന ബന്ധം വികസിപ്പിക്കും
    ബീജിങ് വിമാനത്താവളവുമായി കൈകോർത്ത് ദോഹ ഹമദ് വിമാനത്താവളം
    cancel
    Listen to this Article

    ദോഹ: ബീജിങ് ഡാക്സിങ് ഇന്റർനാഷനൽ എയർപോർട്ടുമായി കൈകോർത്ത് ദോഹയിലെ ഹമദ് ഇന്റർനാഷനൽ എയർപോർട്ട്. സഹോദര സഹകരണ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ധാരണപത്രത്തിൽ ഇരു എയർപോർട്ടുകളും ഒപ്പുവെച്ചു. ഖത്തർ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റിയും ചൈന സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും തമ്മിലാണ് ധാരണപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്.

    ഈ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ ഖത്തർ-ചൈന സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ദോഹ വഴിയുള്ള ആഗോള വ്യോമഗതാഗതം വികസിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ധാരണപത്രത്തിന് കീഴിൽ, ഇരു വിമാനത്താവളങ്ങളും യാത്രക്കാരുടെയും കാർ​ഗോ നീക്കങ്ങളുടെയും വർധന ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സംയുക്ത പദ്ധതികൾ പിന്തുടരും.

    ചൈന സതേൺ എയർലൈൻസുമായി ഖത്തർ എയർവേസ് ഒരു പങ്കാളിത്ത കരാറിലും ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്താവള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാങ്കേതികവിദ്യ, സേവന രൂപകൽപന, നവീകരണം എന്നിവയിൽ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:airporthamad airportBeijingdohaCivil Aviation DepartmentChinaQatar Civil Aviation Authority
    News Summary - Doha Hamad Airport joins hands with Beijing Airport
    Similar News
    Next Story
    X