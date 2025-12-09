Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 12:42 PM IST

    ദോ​ഹ ഫോ​റം: ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​മാ​യി ലോ​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ

    ദോ​ഹ ഫോ​റം: ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​മാ​യി ലോ​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ
    ദോ​ഹ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ മു​ൻ യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​ല​രി

    ക്ലി​ന്റ​ൺ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ലോ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ദ്വി​ദി​ന ദോ​ഹ ഫോ​റം സ​മാ​പി​ച്ചു. മാ​റു​ന്ന ലോ​ക​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ഗോ​ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കാ​നും പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യാ​നും പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​നും ലോ​ക​നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള വേ​ദി​യാ​യി​രു​ന്നു ദോ​ഹ ഫോ​റം. ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രു​ടെ ദു​രി​ത​വും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ ദു​രി​ത​ത്തെ ഭീ​ക​രം എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച മു​ൻ യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​ല​രി ക്ലി​ന്റ​ൺ, സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും യു.​എ​സ് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ദോ​ഹ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ, ഫോ​റി​ൻ പോ​ളി​സി എ​ഡി​റ്റ​ർ ഇ​ൻ ചീ​ഫ് ര​വി അ​ഗ​ർ​വാ​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ 20 ഇ​ന ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യെ അ​വ​ർ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു. ​

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പി​ന്മാ​റാ​തെ ഗ​സ്സ​യി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ക​രാ​റി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​നി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റു​ക​യും ഒ​രു ഇ​ട​ക്കാ​ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഭ​ര​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും, കൂ​ടാ​തെ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റ​ബി​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ ഫോ​ഴ്സി​നെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വി​ന്യ​സി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ തി​ള​ക്ക​മു​ണ്ടെ​ന്ന് സ്പെ​യി​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ജോ​സ് മാ​നു​വ​ൽ അ​ൽ​ബാ​ര​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് നാം ​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ നീ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യാ​യി മാ​റ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും 20 പോ​യ​ന്റ് സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മാ​നു​ഷി​ക -മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ഹാ​യം ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് ഈ​ജി​പ്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ബ​ദ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ആ​ത്വി പ​റ​ഞ്ഞു. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ്റ്റെ​ബി​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ സേ​ന​യെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ന്യ​സി​ക്ക​ണം. ഗ​സ്സ​യും വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കും സ്വ​ത​ന്ത്ര പ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ ഘ​ട​ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, സ​മ​കാ​ലി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ, പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക -സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    TAGS:doha forumGaza CeasefireQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - Doha Forum: World leaders hopeful about Gaza ceasefire deal
