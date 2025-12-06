Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ദോ​ഹ ഫോ​റം; ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ഇ​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 6000ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും

    ദോ​ഹ ഫോ​റം; ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ഇ​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 6000ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യാ​യ ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 23ാമ​ത് ദോ​ഹ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഷെ​റാ​ട്ട​ൺ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഫോ​റം ലോ​ക​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളും ന​യ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന് സ​മ​കാ​ലി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ, പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും.

    ഘാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ൺ ഡ്ര​മാ​നി മ​ഹ​മ, സി​റി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഷ​റാ, ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി, ല​ബ​നീ​സ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​വാ​ഫ് സ​ലാം, തു​ർ​ക്കി​യ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഹ​കാ​ൻ ഫി​ദാ​ൻ, വേ​ൾ​ഡ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ സി.​ഇ.​ഒ ​ബോ​ർ​ഗെ ബ്രെ​ൻ​ഡെ, മു​ൻ യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​ല​രി ക്ലി​ന്റ​ൺ, മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് സ്ഥാ​പ​ക​ൻ ബി​ൽ ഗേ​റ്റ്സ് എ​ന്നി​വ​ർ ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    "നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ: പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലേ​ക്ക്" എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ത്തി​ൽ 6000ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ന​യ​ത​ന്ത്രം, വി​ക​സ​നം, മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് എ​ങ്ങ​നെ പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന​വേ​ദി​യാ​യി ദോ​ഹ ഫോ​റം നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നു​വെ​ന്ന് എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ബാ​റ​ക് അ​ജ് ലാ​ൻ അ​ൽ കു​വാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Doha Forum; More than 6,000 people will participate in the event starting today with the Emir of Qatar as the chief guest
