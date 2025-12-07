Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    ആ​ഗോ​ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ശ്ര​ദ്ധ ക്ഷ​ണി​ച്ച് ദോ​ഹ ഫോ​റം

    ആ​ഗോ​ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ശ്ര​ദ്ധ ക്ഷ​ണി​ച്ച് ദോ​ഹ ഫോ​റം
    ദോ​ഹ ഫോ​റം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി

    ദോ​ഹ ഫോ​റം ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു

    ദോ​ഹ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് കോ-​ഫൗ​ണ്ട​ർ ബി​ൽ​ഗേ​റ്റ്സ് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു.

    കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ, സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും മ​റ്റ് പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു.

    ​ദോ​ഹ: നീ​റു​ന്ന പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും സാ​മൂ​ഹി​ക -രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ ക്ഷ​ണി​ച്ച് ദ്വി​ദി​ന ദോ​ഹ ഫോ​റം ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം. വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്ര നേ​താ​ക്ക​ൾ, മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, ന​യ​ത​ന്ത്ര പ്ര​മു​ഖ​ർ, മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും ചി​ന്ത​ക​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന 23ാമ​ത് ദോ​ഹ ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഷെ​റാ​ട്ട​ൺ ദോ​ഹ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളും ന​യ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​മ​കാ​ലി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ, പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യും. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി, ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ്പീ​ക്ക​ർ ഹ​സ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഗാ​നിം, മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, വി​വി​ധ അ​തി​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ബോ​വ് ആ​ൾ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ​യും അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ലെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ൽ​കി​യ വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് അ​ല​ക്സ് തീ​യ​ർ, സാ​ദ് മു​ഹ്‌​സ​നി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ദോ​ഹ ഫോ​റം അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി, മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് കോ-​ഫൗ​ണ്ട​ർ ബി​ൽ ഗേ​റ്റ്സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ‘നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ: പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലേ​ക്ക്’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ത്തി​ൽ 6000ത്തി​ല​ധി​കം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​സ്സ​യു​ടെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സം​ഘ​ർ​ഷ പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ലും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സ്ഥി​ര​ത​ക്കും പ്രാ​ദേ​ശി​ക, ആ​ഗോ​ള നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന സെ​ഷ​ൻ അ​ട​ക്കം വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. മാ​റു​ന്ന ലോ​ക​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ഗോ​ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കാ​നും ലോ​ക​നേ​താ​ക്ക​ളും ന​യ​രൂ​പ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വേ​ദി​ക​ളി​ലൂ​ടെ പു​തി​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും രൂ​പം ന​ൽ​കാ​നും ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തി​ലെ ഫോ​റ​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ദോ​ഹ ഫോ​റം അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു

    ദോ​ഹ ഫോ​റം അ​വാ​ർ​ഡ് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ​ദോ​ഹ: സം​ഘ​ർ​ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ അ​ല​ക്സ് തീ​യ​ർ​ക്കും സാ​ദ് മു​ഹ്‌​സ​നി​ക്കും ദോ​ഹ ഫോ​റം അ​വാ​ർ​ഡ്. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ർ​ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​തി​നാ​ണ് അ​ല​ക്സ് തീ​യ​ർ, സാ​ദ് മു​ഹ്‌​സ​നി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ദോ​ഹ ഫോ​റം അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ബോ​വ് ആ​ൾ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​രു​വ​രും വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ധീ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ദോ​ഹ ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ വേ​ദി​യി​ൽ ആ​ദ​രി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ധീ​ര​മാ​യ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി, ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ള്ളു​ല​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ലോ​ക​ത്തോ​ട് വി​ളി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞ അ​ൽ ജ​സീ​റ അ​റ​ബി​ക് ഗ​സ്സ ബ്യൂ​റോ ചീ​ഫ് വാ​ഇ​ൽ ദ​ഹ്‌​ദു​ഹ്, ഫ​ല​സ്തീ​നി​യ​ൻ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ മു​അ​ത​സ് അ​സൈ​സ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കംആ​റു മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

