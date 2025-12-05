Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightദോ​ഹ ഫോ​റ​ത്തി​ന്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 7:39 AM IST

    ദോ​ഹ ഫോ​റ​ത്തി​ന് നാ​ളെ തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    ദോ​ഹ ഫോ​റ​ത്തി​ന് നാ​ളെ തു​ട​ക്കം
    cancel

    ദോ​ഹ: ലോ​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ളും മ​ന്ത്രി​മാ​രും ന​യ​ത​ന്ത്ര വി​ദ​ഗ്ധ​രും ശാ​സ്ത്ര-​സാ​​​​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ളും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും ചി​ന്ത​ക​രും സം​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ദോ​ഹ ഫോ​റ​ത്തി​ന് ശ​നി​യാ​ഴ്ച തു​ട​ക്കം. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളും ന​യ​രൂ​പ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളും ഒ​രു വേ​ദി​യി​ൽ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന് സ​മ​കാ​ലി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ, പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന ദോ​ഹ ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ 23ാമ​ത് പ​തി​പ്പി​നാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ രാ​ജ്യ ത​ല​സ്ഥാ​നം വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ: പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലേ​ക്ക്’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 6, 7 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ദോ​ഹ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ 6000ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ദോ​ഹ ഫോ​റം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കും.

    ന​യ​ത​ന്ത്രം, വി​ക​സ​നം, മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് എ​ങ്ങ​നെ പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യാ​യി ദോ​ഹ ഫോ​റം നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നു​വെ​ന്ന് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ബാ​റ​ക് അ​ജ് ലാ​ൻ അ​ൽ കു​വാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഘാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ൺ ഡ്ര​മാ​നി മ​ഹ​മ, സി​റി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഷ​റാ, ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി, ല​ബ​നീ​സ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​വാ​ഫ് സ​ലാം, തു​ർ​ക്കി​യ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഹ​കാ​ൻ ഫി​ദാ​ൻ, വേ​ൾ​ഡ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ സി.​ഇ.​ഒ ​ബോ​ർ​ഗെ ബ്രെ​ൻ​ഡെ, മു​ൻ യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​ല​രി ക്ലി​ന്റ​ൺ, മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് സ്ഥാ​പ​ക​ൻ ബി​ൽ ഗേ​റ്റ്സ് എ​ന്നി​വ​ർ ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഗ​സ്സ​യു​ടെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സം​ഘ​ർ​ഷ പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ലും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സ്ഥി​ര​ത​ക്കും പ്രാ​ദേ​ശി​ക, ആ​ഗോ​ള നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന സെ​ഷ​ൻ അ​ട​ക്കം വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കും.

    മാ​റു​ന്ന ലോ​ക​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ഗോ​ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കാ​നും ലോ​ക നേ​താ​ക്ക​ളും ന​യ​രൂ​പ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വേ​ദി​ക​ളി​ലൂ​ടെ പു​തി​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും രൂ​പം ന​ൽ​കാ​നും ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തി​ലെ ഫോ​റ​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsdoha forumgulf
    News Summary - Doha Forum begins today
    Similar News
    Next Story
    X