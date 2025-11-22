Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 9:10 AM IST

    കാ​ഴ്ച​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ

    • ദ ​വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ഹി​ന്ദ് റ​ജ​ബ് ചി​ത്ര​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം
    • ന​വം​ബ​ർ 28 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ 97 സി​നി​മ​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും
    കാ​ഴ്ച​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ
    ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ച​ല​ച്ചി​ത്ര ഉ​ത്സ​വ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ്ര​ഥ​മ ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വൽ ദോ​ഹ​യി​ൽ ര​ണ്ടാം ദി​വ​സം പി​ന്നി​ട്ടു. ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ന്റെ (ഡി.​എ​ഫ്.​ഐ) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വൽ കൗ​ത​ർ ബെ​ൻ ഹാ​നി​യ​യു​ടെ ‘ദ ​വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ഹി​ന്ദ് റ​ജ​ബ്’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ബാ​ലി​ക ഹി​ന്ദ് റ​ജ​ബി​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി നി​ർ​മി​ച്ച ചി​ത്ര​ത്തി​ന് ആ​ദ്യ​ദി​നം മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം ല​ഭി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ന​ലെ ഐ​റി​ൻ ഇ​ബോ​റ റി​സോ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ഒ​ലി​വി​യ ആ​ൻ​ഡ് ദി ​ഇ​ൻ​വി​സി​ബ്ൾ എ​ർ​ത്ത്കേ​ക്ക്, സോ​ഫി റോം​വാ​രി​യു​ടെ ബ്ലൂ ​ഹെ​റോ​ൺ, ജി​ഹാ​ൻ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത മൈ ​ഫാ​ദ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഖ​ദ്ദാ​ഫി, സ്റ്റീ​വ​ൻ സോ​ഡ​ർ ബ​ർ​ഗി​ന്റെ ദി ​ക്രി​സ്റ്റ​ഫേ​ഴ്സ് സി​നി​മ​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ‘പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ ശ​ബ്ദം: ആ​ക്ടി​വി​സം, പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ഫ​ല​സ്തീ​നും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഡി.​എ​ഫ്.​എ​ഫ് ച​ർ​ച്ച​യും സൗ​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് സു​ഡാ​ൻ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​തി​ഥി​ക​ളും സി​നി​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സി​നി​മാ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന് പു​തി​യ തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഡി.​എ​ഫ്.​ഐ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ശൈ​ഖ അ​ൽ മ​യാ​സ ബി​ൻ​ത് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ ഥാ​നി, പ്ര​ശ​സ്ത അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ജ​മാ​ൽ സു​ലൈ​മാ​ൻ, ഗോ​ൾ​ഷി​ഫ്‌​തെ ഫ​ർ​ഹാ​നി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ക്രി​യേ​റ്റി​വ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് ഥാ​നി ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ ഥാ​നി, അ​റ​ബ് മ്യൂ​സി​യം ഓ​ഫ് മോ​ഡേ​ൺ ആ​ർ​ട്ട് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ശൈ​ഖ് ഹ​സ്സ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ലി ആ​ൽ ഥാ​നി, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ലു​ൽ​വ ബി​ൻ​ത് റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖാ​തി​ർ, സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ഡോ. ​ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ കു​വാ​രി, സു​പ്രീം ക​മ്മി​റ്റി ഫോ​ർ ഡെ​ലി​വ​റി ആ​ൻ​ഡ് ലെ​ഗ​സി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹ​സ്സ​ൻ അ​ൽ ത​വാ​ദി, ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം ചെ​യ​ർ​മാ​നും വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​നു​മാ​യ സാ​ദ് അ​ൽ ഖാ​ർ​ജി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ അ​ണി​യ​റ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ്ര​ത്യേ​ക അ​തി​ഥി​ക​ളും റെ​ഡ് കാ​ർ​പെ​റ്റി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്നു.

    X