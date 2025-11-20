Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightദോ​ഹ ഫി​ലിം...
    Qatar
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 1:48 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 1:48 PM IST

    ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ കാ​ഴ്ച​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി ദോ​ഹ

    text_fields
    bookmark_border
    ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള​ക്ക് ഇ​ന്ന് തി​ര​ശ്ശീ​ല ഉ​യ​രും 62 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 97 സി​നി​മ​ക​ൾ; മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ർ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക
    ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ കാ​ഴ്ച​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി ദോ​ഹ
    cancel

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ൽ ച​ല​ച്ചി​ത്ര ഉ​ത്സ​വ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ്ര​ഥ​മ ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ. 12 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ലെ​യും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച അ​ജി​യാ​ൽ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളെ​യും ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഈ ​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ ‘ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ (ഡി.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്)’ ആ​യാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    62 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 97 സി​നി​മ​ക​ളു​മാ​യി ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഥ​മ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള ന​വം​ബ​ർ 28 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും.

    നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന മ​ത്സ​ര വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ആ​കെ മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ല​ധി​കം സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യാ​ണ് (10.90 ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ) വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ക. ന​വം​ബ​ർ 28 വ​രെ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച ഫീ​ച്ച​ർ സി​നി​മ​ക്ക് 75,000 ഡോ​ള​ർ, മി​ക​ച്ച ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി (50,000 ഡോ​ള​ർ), ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റി​ക് അ​ച്ചീ​വ്മെ​ന്റ് (45,000 ഡോ​ള​ർ), അ​ഭി​ന​യ മി​ക​വ് (15,000) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നാ​ലു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പു​ര​സ്കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ക്കും.

    കൗ​ത​ർ ബെ​ൻ ഹാ​നി​യ​യു​ടെ 'ദി ​വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ഹി​ന്ദ് റ​ജ​ബ്' എ​ന്ന സി​നി​മ​യു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക.

    അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന, ചി​ലി ക​ൾ​ച​റ​ൽ എ​ക്സ്ചേ‌​ഞ്ചി​ന്റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി ധാ​രാ​ളം സി​നി​മ​ക​ളും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​ശ​സ്ത അ​ർ​ജ​ന്റൈ​ൻ സം​​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ൻ ​ഗു​സ്താ​വ സാ​ന്റ​ലോ​ല​യു​ടെ സം​​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ സം​​ഗീ​ത​നി​ര​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. ക​താ​റ ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ്, മി​ശൈ​രി​ബ് ഡൗ​ൺ ടൗ​ൺ ദോ​ഹ, ലു​സൈ​ൽ ബൊ​ളെ​വാ​ഡ്, മ്യൂ​സി​യം ഓ​ഫ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ആ​ർ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി www.dohafilm.com സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക.

    യൂ​ത്ത്, മെ​യ്ഡ് ഇ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ, കു​ടും​ബ പ്ര​മേ​യ സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​ജി​യാ​ലി​നെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലെ സി​നി​മ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് പു​തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മേ​ള​ക​ളു​ടെ തീ​യ​തി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റും ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ജി​യാ​ലി​ന്റെ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യേ​റി​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും നി​ല​നി​ർ​ത്തും. മെ​യ്ഡ് ഇ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ, ബെ​സ്റ്റ് ഹ്ര​സ്വ​ചി​ത്രം, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, പ്രേ​ക്ഷ​ക അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും ന​ൽ​കും.

    കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സി​നി​മ​ക​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചാ​ണ് ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ദോ​ഹ​യി​ലു​ട​നീ​ളം വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    കൂ​ടാ​തെ പ്ര​ത്യേ​ക സ്ക്രീ​നി​ങ്ങു​ക​ൾ, സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്വീ​കാ​ര്യ​ത നേ​ടി​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും, ലോ​കോ​ത്ത​ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​നെ സി​നി​മ​യു​ടെ കേ​ന്ദ്രം കൂ​ടി​യാ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് ഡി.​എ​ഫ്.​ഐ​യു​ടെ പു​തി​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsQatar
    News Summary - Doha Film Festival draws crowds
    Similar News
    Next Story
    X