Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 9:04 AM IST

    ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ലാ​വി​രു​ന്നു​ക​ളും

    ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ലാ​വി​രു​ന്നു​ക​ളും
    ദോ​ഹ: ന​വം​ബ​ർ 28 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ 62 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 97 സി​നി​മ​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന മ​ത്സ​ര വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ആ​കെ മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ല​ധി​കം സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യാ​ണ് (10.90 ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ) വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ക. മി​ക​ച്ച ഫീ​ച്ച​ർ സി​നി​മ​ക്ക് 75,000 ഡോ​ള​ർ, മി​ക​ച്ച ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി (50,000 ഡോ​ള​ർ), ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റി​ക് അ​ച്ചീ​വ്മെ​ന്റ് (45,000 ഡോ​ള​ർ), അ​ഭി​ന​യ മി​ക​വ് (15,000) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നാ​ലു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പു​ര​സ്കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ക്കും. അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന, ചി​ലി ക​ൾ​ച​റ​ൽ എ​ക്സ്ചേ‌​ഞ്ചി​ന്റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി ധാ​രാ​ളം സി​നി​മ​ക​ളും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​ശ​സ്ത അ​ർ​ജ​ന്റൈ​ൻ സം​​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ൻ ​ഗു​സ്താ​വ സാ​ന്റ​ലോ​ല​യു​ടെ സം​​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി

    ​യാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ സം​​ഗീ​ത നി​ര​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം.

    കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സി​നി​മ​ക​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചാ​ണ് ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ദോ​ഹ​യി​ലു​ട​നീ​ളം വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, പ്ര​ത്യേ​ക സ്ക്രീ​നി​ങ്ങു​ക​ൾ, സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്വീ​കാ​ര്യ​ത നേ​ടി​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ലോ​കോ​ത്ത​ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​നെ സി​നി​മ​യു​ടെ കേ​ന്ദ്രം കൂ​ടി​യാ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് ഡി.​എ​ഫ്.​ഐ​യു​ടെ പു​തി​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പ്. ക​താ​റ ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ്, മി​ശൈ​രി​ബ് ഡൗ​ൺ ടൗ​ൺ ദോ​ഹ, ലു​സൈ​ൽ ബൊ​ളെ​വാ​ർ​ഡ്, മ്യൂ​സി​യം ഓ​ഫ് ഇ​സ് ലാ​മി​ക് ആ​ർ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി www.dohafilm.com സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക.

