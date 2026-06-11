ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിലലിയാൻ ദോഹ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി

ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിലലിയാൻ ദോഹ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റിtext_fields
ദോഹ: ലോകം കാൽപന്ത് കളിയാരവങ്ങളിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിന് ആതിഥ്യമരുളിയ ഖത്തറിന് ഗൃഹാതുരത്വം. ദോഹ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റിയിൽ ‘ഹല ബിൽ ഫാൻസ്’ എന്ന പേരിൽ ഫുട്ബാൾ ഫാൻ സോണുകളുടെ പ്രവർത്തനം വ്യാഴാഴ്ച ആരംഭിക്കും. ജൂലൈ 19 വരെ മാൾ ഫുട്ബാൾ തീമിൽ അലങ്കരിക്കും. മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയ പ്രദർശനം, ഇന്ററാക്ടീവ് ചലഞ്ചുകൾ, വിനോദ പരിപാടികൾ, ഇൻസ്റ്റലേഷനുകൾ, ഗെയിം സോണുകൾ, ഇന്ററാക്ടീവ് സോൺ, വി.ആർ ഫുട്ബാൾ ചലഞ്ച്, തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ഫുട് പൂൾ, ഫുട് ഗോൾഫ്, ഫുട് ബൗളിംഗ്, ടാർഗറ്റ് വാൾ, ഹെഡർ ചലഞ്ച് തുടങ്ങിയ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇന്ററാക്ടീവ് ഗെയിം സോൺ. കിഡ്സ് പ്ലേ സോണിൽ ഫേസ് പെയിന്റിങ്, ലെഗോ ഫുട്ബോൾ നിർമ്മിതി, ടോയ് പ്ലേ തുടങ്ങിയവയുണ്ടാകും. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സൗജന്യമാണ്.
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