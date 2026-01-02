Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 11:29 AM IST

    ജി.​സി.​സി ടൂ​റി​സം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ദോ​ഹ

    2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജി.​സി.​സി ടൂ​റി​സം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യാ​ണ് ദോ​ഹ​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്
    ജി.​സി.​സി ടൂ​റി​സം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ദോ​ഹ
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ദോ​ഹ​യെ ​ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ടൂ​റി​സം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ദോ​ഹ​യെ 2026ലെ ​​ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ടൂ​റി​സം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ചേ​ർ​ന്ന ജി.​സി.​സി ടൂ​റി​സം കാ​പ്പി​റ്റ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ജി.​സി.​സി അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ സം​യു​ക്ത ടൂ​റി​സം സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    ദോ​ഹ​യെ ടൂ​റി​സം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ലും അം​​ഗ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി​മാ​രും അം​​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സ​മ​ഗ്ര​വും ത​ന്ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ ബി​ഡ് പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ദോ​ഹ​യെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത​യാ​യി​രു​ന്നു ബി​ഡ്.

    ​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം, ന​ഗ​ര ന​വീ​ക​ര​ണം, സു​സ്ഥി​ര​ത, ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ദോ​ഹ​യു​ടെ മി​ക​വി​നു​ള്ള അം​​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണി​ത്. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ടൂ​റി​സം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ദോ​ഹ മാ​റി​യ​തോ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 2026 ഒ​രു നി​ർ​ണാ​യ​ക വ​ർ​ഷ​മാ​കും. 2025ലെ ​ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​കും പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലും വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ണ​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന് ​അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​യി മാ​റ്റാ​ൻ ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ​

    ലോ​കോ​ത്ത​ര അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ഹ​മ​ദ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്, ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി, രാ​ജ്യ​ത്തെ മെ​ട്രോ -ട്രാം ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ദോ​ഹ​യു​ടെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഹ​യ്യാ വി​സ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കി​യ​തി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നും ഖ​ത്ത​റി​ന് സാ​ധി​ച്ചു. ബി​സി​ന​സ് മീ​റ്റിം​ഗു​ക​ൾ, വ​ലി​യ ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ, കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്ക​ങ്ങ​ൾ, കു​ടും​ബ​സൗ​ഹൃ​ദ ടൂ​റി​സം എ​ന്നി​വ​ക്ക് ദോ​ഹ പ്ര​ത്യേ​ക മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    2026 ൽ ​ദോ​ഹ​യെ ജി.​സി.​സി ടൂ​റി​സം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന്റെ വി​ജ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് ​ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം ചെ​യ​ർ​മാ​നും വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നു​മാ​യ സ​അ​ദ് ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ ഖ​ർ​ജി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​വും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ഇ​തി​നു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പ്ര​മോ​ഷ​ണ​ൽ ക്യാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളും ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും.

