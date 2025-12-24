Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightദോ​ഹ അ​റ​ബി ഭാ​ഷാ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 1:56 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 1:58 PM IST

    ദോ​ഹ അ​റ​ബി ഭാ​ഷാ ച​രി​ത്ര നി​ഘ​ണ്ടു; നി​ഘ​ണ്ടു​വി​ലേ​ക്ക് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്ക് അ​മീ​റി​ന്റെ ആ​ദ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    ദോ​ഹ അ​റ​ബി ഭാ​ഷാ ച​രി​ത്ര നി​ഘ​ണ്ടു; നി​ഘ​ണ്ടു​വി​ലേ​ക്ക് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്ക് അ​മീ​റി​ന്റെ ആ​ദ​രം
    cancel
    camera_alt

    ദോ​ഹ അ​റ​ബി ഭാ​ഷാ ച​രി​ത്ര നി​ഘ​ണ്ടു പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: അ​റ​ബി ഭാ​ഷാ ച​രി​ത്ര നി​ഘ​ണ്ടു​വി​ലേ​ക്ക് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യ​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി. ‘ദോ​ഹ ഹി​സ്റ്റോ​റി​ക്ക​ൽ ഡി​ക്ഷ​ണ​റി ഓ​ഫ് ദി ​അ​റ​ബി​ക് ലാം​ഗ്വേ​ജി’​ന്റെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ന് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ചു. അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ മ​ഹ​ത്താ​യ സേ​വ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​മേ, പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച വി​ദ​ഗ്ധ​രെ​യും ഗ​വേ​ഷ​ക​രെ​യും എ​ഡി​റ്റ​ർ​മാ​രെ​യും അ​മീ​ർ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, മ​റ്റു വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ൾ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ദോ​ഹ അ​റ​ബി ഭാ​ഷാ ച​രി​ത്ര നി​ഘ​ണ്ടു പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങിൽനിന്ന്

    ദോ​ഹ ഹി​സ്റ്റോ​റി​ക്ക​ൽ ഡി​ക്ഷ​ണ​റി ഓ​ഫ് ദി ​അ​റ​ബി​ക് ലാം​ഗ്വേ​ജ് ഏ​ക​ദേ​ശം 3,00,000 വാ​ക്കു​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും, ഒ​രു ബി​ല്യ​ൺ വാ​ക്കു​ക​ളു​ടെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഘ​ട​നാ​പ​ര​വു​മാ​യ തീ​യ​തി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു.

    ലി​ഖി​ത​ങ്ങ​ളി​ലും ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ദ്യ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​റ​ബി പ​ദാ​വ​ലി​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റേ​ഷ​ൻ, അ​വ​യു​ടെ പ​ദ രൂ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും അ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, ഭാ​ഷ​യു​ടെ കാ​ല​ക്ര​മ​മാ​യ വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ നി​ഘ​ണ്ടു​വി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​റ​ബ് സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ റി​സ​ർ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് പോ​ളി​സി സ്റ്റ​ഡീ​സ് 2013 മേ​യ് 25നാ​യി​രു​ന്നു ച​രി​ത്ര നി​ഘ​ണ്ടു​വി​നാ​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 500ല​ധി​കം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ്ര​ഫ​സ​ർ​മാ​രും വി​ദ​ഗ്ധ​രും പ​ണ്ഡി​ത​രും നി​ഘ​ണ്ടു​വി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:qatar amirgulffnewsgulf news malayalam
    News Summary - Doha Arabic Language Historical Dictionary; Amir's tribute to the contributors to the dictionary
    Similar News
    Next Story
    X