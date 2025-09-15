Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 11:00 PM IST

    ‘ഗസ്സയിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഉന്മൂലനം’; ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ ദോ​ഹ അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഉ​ച്ച​കോ​ടി

    'ഗസ്സയിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഉന്മൂലനം'; ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ ദോ​ഹ അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഉ​ച്ച​കോ​ടി
    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഉ​ന്മൂ​ല​ന​മാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ​ഥാ​നി. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​റ​ബ് -ഇ​സ് ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന​ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ത​ട​വി​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ബ​ന്ദി​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്ലെ​ന്നും ഗ​സ്സ വാ​സ​യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നാ​ണ് അ​വ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    വ​ഞ്ച​ന​ാപ​ര​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​മാണ് ഖ​ത്ത​റിനുനേരെ ഉണ്ടായത്. ഹ​മാ​സി​ൽ​നി​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ച‌​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി ദോ​ഹ​യി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഹ​മാ​സ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ വ​ധി​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ പി​ന്നെ എ​ന്തി​നാ​ണ് അ​വ​രു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ചോ​ദി​ച്ചു. അ​റ​ബ് സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ പ​ല ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നും ത​ങ്ങ​ൾ ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യം ചെ​യ്ത​താ​യി ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.യു.​എ.​ഇ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ സ​യീ​ദ് അ​ൽ ന​ഹി​യാ​ൻ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ആ​ൽ സ​ഊ​ദ്, കു​വൈ​ത്ത് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ സ​ബാ​ഹ്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ൻ, പാ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഹ്ബാ​സ് ശ​രീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം 50ൽ ​അ​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Israel AttackGaza GenocideArab-Islamic Summit
    News Summary - Doha Arab-Islamic emergency summit against Israel
