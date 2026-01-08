Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 6:29 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 6:29 AM IST

    ദോ​ഹ 2030 ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സ്: സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി യോ​ഗം

    ദോ​ഹ 2030 ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സ്: സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി യോ​ഗം
    ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സ് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ടേ​ഴ്സി​ന്റെ ആ​ദ്യ യോ​ഗം ഖ​ത്ത​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ജു​ആ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: 2030ൽ ​ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന 21ാമ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സ് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ടേ​ഴ്സി​ന്റെ ആ​ദ്യ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. ഖ​ത്ത​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ജു​ആ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ലാ​ണ് യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന​ത്. ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സി​ന്റെ മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ജാ​സിം ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ ബു​ഐ​നൈ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഗെ​യിം​സി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സി.​ഇ.​ഒ ആ​യി ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ബു​ഐ​നൈ​നെ നി​യ​മി​ച്ചു. സ​മി​തി​യു​ടെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും.

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സ് വി​ജ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പൊ​തു -സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ലോ​കോ​ത്ത​ര കാ​യി​ക ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മി​ക​വ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​കും ഗെ​യിം​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക. രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക കാ​യി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും, ഗെ​യിം​സി​ന് ശേ​ഷ​വും സു​സ്ഥി​ര​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും യോ​ഗം ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി.

    കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്തെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​തി​ഥ്യ മ​ര്യാ​ദ​യും സം​ഘാ​ട​ക മി​ക​വും ആ​ഗോ​ള നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ​ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ണ​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി, ഏ​ഷ്യ​ൻ ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ത്തി​ലെ കാ​യി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​കും ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സ്.

    X