Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    2 Dec 2025 9:15 AM IST
    Updated On
    2 Dec 2025 9:15 AM IST

    ഡി.​എ​ൽ.​എ​ഫ് സ്പെ​ഷ​ൽ സ​പ്ലി​മെ​ന്റ് 'ഡി-​ലി​റ്റ്' പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഡി.​എ​ൽ.​എ​ഫ് സ്പെ​ഷ​ൽ സ​പ്ലി​മെ​ന്റ് ഡി-​ലി​റ്റ് പ്ര​കാ​ശ​നം
    ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ഥേ​ഴ്സ് ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഡി.​എ​ൽ.​എ​ഫ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ

    സ്പെ​ഷ​ൽ സ​പ്ലി​മെ​ന്റ് 'ഡി-​ലി​റ്റ്' പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ഥേ​ഴ്സ് ഫോ​റം ഡി​സം​ബ​ർ 4,5 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഡി.​എ​ൽ.​എ​ഫ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സ്പെ​ഷ​ൽ സ​പ്ലി​മെ​ന്റ് 'ഡി-​ലി​റ്റ്' പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. സ്വാ​ദ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഖി​യാ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹു​സൈ​ൻ ക​ട​ന്ന​മ​ണ്ണ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​കെ.​സി. സാ​ബു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡി.​എ​ൽ.​എ​ഫ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ത​ൻ​സീം കു​റ്റ്യാ​ടി സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    അ​ബ്ദു​റ​ഊ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ കി​ഴി​ശ്ശേ​രി, വ​ർ​ഗീ​സ് വ​ർ​ഗീ​സ്, മ​ജീ​ദ് പു​തു​പ്പ​റ​മ്പ്, കെ.​പി. ഇ​ഖ്ബാ​ൽ, ശോ​ഭാ​നാ​യ​ർ, മ​ജീ​ദ് നാ​ദാ​പു​രം, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മ​ടി​യേ​രി, അ​ൻ​വ​ർ ബാ​ബു, ഷം​ല ജാ​ഫ​ർ, അ​ൻ​സാ​ർ അ​രി​മ്പ്ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സ​പ്ലി​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജാ​ബി​ർ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, സ​പ്ലി​മെ​ന്റ് ഡി​സൈ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ലേ-​ഔ​ട്ട്‌ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച സു​രേ​ഷ് കൂ​വാ​ട്ട്, ഡി.​എ​ൽ.​എ​ഫ് ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ര​ളി വാ​ളൂ​രാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ

    സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    X